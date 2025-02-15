Superleague: Μεγάλη νίκη του ΟΦΗ, 2-1 τον Asteras AKTOR

Φρένο στο τρελό σερί του Asteras AKTOR έβαλε ο ΟΦΗ. Με τους παίκτες του Μίλαν Ράσταβατς να κάνουν εξαιρετική εμφάνιση και να καταθέτουν και την ψυχή τους στο χορτάρι του «Θεόδωρος Βαρδινογιάννης», οι Κρητικοί λύγισαν με 2-1 τους Αρκάδες και τους υποχρέωσαν στην πρώτη τους ήττα μετά από τρεις μήνες.

Ανώτεροι σε όλη τη διάρκεια του αγώνα οι γηπεδούχοι, δεν πτοήθηκαν από το γκολ του Καλτσά στη μοναδική ευκαιρία των φιλοξενούμενων και πήραν σπουδαίο τρίποντο με λυτρωτή τον Νους στις καθυστερήσεις. Κάπως έτσι, έβγαλαν αντίδραση μετά τη βαριά ήττα από τον ΠΑΟΚ.

Τρομερή ένταση στο τέλος με τον Μούμο να κλωτσά μπάλα στον αντίπαλο πάγκο και να αποβάλλεται! Ο Σαλσέδο είχε δώσει προβάδισμα στον ΟΦΗ, με τον Καλτσά να βρίσκει δίχτυα για τέταρτη φορά στα πέντε τελευταία ματς, αλλά αυτό δεν έφτανε για την ομάδα του Σάββα Παντελίδη που είχε κακή εικόνα στο παιχνίδι. Κάπως έτσι, δεν κατάφερε να συνεχίσει στα θετικά αποτελέσματα μετά την ισοπαλία στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Ντεμπούτο για τον Ζανελάτο, ο οποίος έχασε την ευκαιρία του αγώνα στο 88’ αστοχώντας προ κενής εστίας! Με την Athens Kallithea στην Αθήνα την επόμενη αγωνιστική παίζουν οι Κρητικοί, με την ΑΕΚ στην Τρίπολη ο Asteras AKTOR.

Στο μυαλό του κόουτς

Με 4-2-3-1 παρέταξε τον ΟΦΗ ο Μίλαν Ράσταβατς. Στην εστία ο Χριστεογιώργος και οι Γκονζάλεθ, Λαμπρόπουλος, Σίλβα, Χατζηθεοδωρίδης στην άμυνα. Μπάκιτς, Καραχάλιος τα δύο χαφ, δεκάρι ο Ανδρούτσος και οι Νους, Φούντας στα πλάγια της επίθεσης, με τον Σαλσέδο στην κορυφή.

Με 4-3-3 κατέβασε τον Asteras AKTOR ο Σάββας Παντελίδης. Στο τέρμα ο Τσιντώτας, με τους Άλχο, Τριανταφυλλόπουλο, Καστάνιο, Άλβαρες στην τετράδα της άμυνας. Τριάδα στα χαφ οι Γιαμπλόνσκι, Αλάγκμπε, Τζανδάρης, με τους Κρέσπι, Καλτσά στα φτερά και τον Μακέντα στην κορυφή.

Το ματς

Καλύτερα μπήκε ο ΟΦΗ στο πρώτο ημίχρονο και είχε την πρώτη του καλή στιγμή μόλις στο 4ο λεπτό. Ο Νους έκανε μια ωραία σέντρα, αλλά ο Φούντας με προβολή δεν κατάφερε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0. Ο Αστέρας δεν μπορούσε να απειλήσει ιδιαίτερα και προσπαθούσε να χτυπήσει κυρίως στις αντεπιθέσεις. Στο 12’ οι Κρητικοί είχαν ακόμη μια ευκαιρία, όταν ο Χατζηθεοδωρίδης έκανε μια ωραία ατομική ενέργεια, αλλά το σουτ του Φούντα από πλεονεκτική θέση δεν ήταν καλό, με την μπάλα να καταλήγει λίγο άουτ.

Η ομάδα του Μίλαν Ράσταβατς συνέχιζε να απειλεί και στο 21ο λεπτό είχε και δοκάρι, με τον Φούντα ξανά. Η συνέχεια ήταν ανάλογη, οι Κρητικοί είχαν τον έλεγχο του αγώνα, με τον Αστέρα να προσπαθεί να απειλήσει από στημένες φάσεις και αντεπιθέσεις, αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Τελικά τίποτα δεν άλλαξε μέχρι το φινάλε του ημιχρόνου και οι δυο ομάδες πήγαν ισόπαλες 0-0 στα αποδυτήρια.

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με τον ίδιο ρυθμό, με τον ΟΦΗ να συνεχίζει να έχει τον έλεγχο και τις περισσότερες ευκαιρίες για γκολ. Στο 55’ οι Κρητικοί έφτασαν μια ανάσα πριν το γκολ, όταν μετά από πολύ ωραία ατομική ενέργεια του Φούντα, ο Τσιντώτας είπε όχι, πήρε το ριμπάουντ ο Σαλσέδο, αλλά ο Έλληνας κίπερ κράτησε ξανά καθαρή την εστία της ομάδας του.

Τελικά το γκολ ήρθε στο 59ο λεπτό, όταν ο Φούντας έκανε τη βαθιά μπαλιά, ο Γκονζάλεθ κατέβασε ωραία, έσπασε στον Σαλσέδο και εκείνος με πλασέ άνοιξε το σκορ! Ο Αστέρας στη συνέχεια πήρε μέτρα στο γήπεδο και προσπάθησε να γίνει απειλητικός, με τους Αρκάδες να ισοφαρίζουν τελικά στο 74’. Ο Γκιοακίνι έδωσε στον Ζουγλή, εκείνος σέντραρε στην περιοχή και ο Καλτσά νίκησε στον αέρα τον Χατζηθεοδωρίδη για να γράψει με ωραία κεφαλιά το 1-1.

Οι γηπεδούχοι δεν πτοήθηκαν, έψαξαν εκ νέου το προβάδισμα με συνεχόμενες ευκαιρίες. Τελικά η… λύτρωση ήρθε στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων, όταν μετά από εκτέλεση φάουλ του Νέιρα, ο Νους πήρε την κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι και έγραψε το 2-1. Στη συνέχεια υπήρξε ένταση μεταξύ των δυο πάγκων, αφού ο Μούμο κλώτσησε την μπάλα στον πάγκο του ΟΦΗ, αποβλήθηκε και αμέσως επενέβησαν οι ψυχραιμότεροι για να… σβήσουν τη φωτιά. Τίποτα δεν άλλαξε μέχρι το φινάλε, με τους Κρητικούς να επιστρέφουν στις νίκες, στέλνοντας παράλληλα μήνυμα ενόψει Κυπέλλου.

MVP: Ο Τιάγκο Νους είναι ο πολυτιμότερος του αγώνα καθώς εκείνος πέτυχε το νικητήριο γκολ του ΟΦΗ και γενικότερα απειλούσε την αντίπαλη εστία.

Η σφυρίχτρα: Ο Γιάννης Παπαδόπουλος είχε να διαχειριστεί ένα ματς με αρκετή ένταση, κάνοντας ορισμένα λάθη στον πειθαρχικό έλεγχο. Δεν επηρέασε η απόδοσή του το τελικό αποτέλεσμα του αγώνα.

