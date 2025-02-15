Στη media day του Παναθηναϊκού AKTOR ενόψει του αυριανού (16/02) τελικού του ΟΠΑΠ Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας κόντρα στον Ολυμπιακό, ο Εργκίν Αταμάν μίλησε για το διακύβευμα που κρίνεται αύριο, ενώ, χαριτολογώντας είπε πως ακόμα και αν έπαιζαν μπάσκετ... παραλίας οι δύο «αιώνιοι», θα τα έδιναν όλα για τον τίτλο.

Παράλληλα, στάθηκε στις δηλώσεις του Γιώργου Μπαρτζώκα για τις απουσίες, τονίζοντας πως :«Εμείς δεν κλαίμε ποτέ για τις απουσίες. Αν φοβάται λίγο γι’ αυτή τη κατάσταση, είναι ένα πλεονέκτημα για μας».

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Εργκίν Αταμάν:

«Είναι ένας τελικός, έχουμε παίξει πολλά παιχνίδια αυτή τη σεζόν απέναντι στον Ολυμπιακό. Θα παίξουμε και άλλα. Και οι δύο ομάδες γνωρίζονται καλά μεταξύ τους, και οι δύο έχουν κάποιες απουσίες σε διαφορετικές θέσεις. Ο νικητής θα πάρει το Κύπελλο μετά από τρία παιχνίδια. Πάντα το λέω στην καριέρα μου, όχι μόνο εδώ στην Ελλάδα, το Κύπελλο είναι το πιο εύκολο τρόπαιο να πάρεις, μετά από μόλις τρία παιχνίδια. Ξέρω την αντιπαλότητα που υπάρχει ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, ακόμη κι αν παίξουν στην παραλία μπάσκετ, πας για να κερδίσεις σε έναν τελικό.

Μας αρέσει να κερδίζουμε κάθε παιχνίδι. Πέρσι χάσαμε στον τελικό, αλλά δεν νομίζω πως κανένας στην Ευρώπη, όχι μόνο στην Ελλάδα, θυμάται ποιος πήρε το Κύπελλο. Η Ευρωλίγκα και το πρωτάθλημα είναι οι πιο σημαντικοί τίτλοι. Όμως θέλω να επαναλάβω, ξέρω ότι οι οπαδοί μας θέλουν να κερδίσουμε, να πάρουμε το Κύπελλο και αύριο θα είμαστε στο γήπεδο, θα δώσουμε το 100% και θα προσπαθήσουμε να κερδίσουμε».

Για τις 100 νίκες με τον Παναθηναϊκό είπε: «Το σχέδιό μου είναι να φτάσω στις 1.000 νίκες. Φυσικά μιλάω για τον Παναθηναϊκό, με τις άλλες ομάδες μου έχω πάνω από 1.000 νίκες».

Για το σχόλιο του Γιώργου Μπαρτζώκα σχετικά με τις απουσίες είπε: «Έχω μεγάλο σεβασμό για τον Μπαρτζώκα, το σύστημά του, είναι η άποψή του. Εμείς δεν κλαίμε ποτέ για τις απουσίες, στον αγώνα πρωταθλήματος στο ΟΑΚΑ μάς έλειψαν οι σέντερ και ο Μήτογλου. Ο καθένας έχει τη γνώμη του. Το έχω πει, ο Ολυμπιακός ως τώρα στην Ευρωλίγκα είναι η καλύτερη ομάδα, παίζουν σπουδαίο μπάσκετ, παίζουν ένα δομημένο μπάσκετ, εμείς παίζουμε διαφορετικό μπάσκετ. Αν ο Μπαρτζώκας φοβάται λίγο γι’ αυτή τη κατάσταση, είναι ένα πλεονέκτημα για μας».

Για το γεγονός ότι έχει αρνητικό ρεκόρ σε νοκ άουτ τελικούς απέναντι στον Ολυμπιακό σχολίασε: «Σας είπα, για μένα δεν σημαίνει τίποτα το Κύπελλο… παραλίας που παίξαμε τον Σεπτέμβριο. Στο Κύπελλο κερδίζεις μετά από τρεις αγώνες τον τίτλο. ΟΚ, ο Ολυμπιακός μάς κέρδισε πέρσι στο Κύπελλο και στο Σούπερ Καπ, συγχαρητήρια, αλλά ο μεγάλος μου στόχος σαν προπονητής είναι να πάρουμε την Ευρωλίγκα και το πρωτάθλημα, όπως πέρσι».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.