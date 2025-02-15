Βαριά καμπάνα στους παίκτες του Παναθηναϊκού από τη διοίκηση του συλλόγου. Με απόφαση του Γιάννη Αλαφούζου, επιβλήθηκε βαρύ πρόστιμο ύψους 400.000 ευρώ στους ποδοσφαιριστές της ομάδας για τα τελευταία ανεπιτυχή αποτελέσματα.

Θυμίζουμε, προ ημερών, και μετά την ήττα από τον Άρη, ο ισχυρός άνδρας της «πράσινης» ΠΑΕ πήγε στο προπονητικό κέντρο στο Κορωπί και μίλησε με τους αρχηγούς της ομάδας, υπενθυμίζοντάς τους πως στόχος είναι η κατάκτηση του πρωταθλήματος και τονίζοντάς τους σε αυστηρό ύφος πως άπαντες θα πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Ακολούθησε, ωστόσο και η «σφαλιάρα» στο Ελσίνκι από τη Βίκινγκουρ, με την «πράσινη» διοίκηση να μη μένει με σταυρωμένα τα χέρια, παίρνοντας την απόφαση να επιβληθεί το συγκεκριμένο πρόστιμο, ένα από τα μεγαλύτερα των τελευταίων ετών στην ομάδα.

Θυμίζουμε, ο Παναθηναϊκός «έτρεχε» αήττητο σερί με τον Ρουί Βιτόρια στον πάγκο του, το οποίο, ωστόσο, διακόπηκε στο «Γ. Καραϊσκάκης», στην αναμέτρηση Κυπέλλου, για να ακολουθήσουν και οι ήττες από Άρη και Βίκινγκουρ.

Μένει τώρα να φανεί αν θα… λειτουργήσει το πρόστιμο στην αυριανή (16/02, 17:00) αναμέτρηση κόντρα στον Βόλο και ενώ το «τριφύλλι», φυσικά, έχει μπροστά του και τη ρεβάνς με τους Ισλανδούς την ερχόμενη Πέμπτη στο ΟΑΚΑ, με ένα τεράστιο «πρέπει» για ανατροπή και πρόκριση στα playoffs του Conference.

