Παναθηναϊκός: Με αλλαγές κόντρα στον Ολυμπιακό, οι σκέψεις του Αλόνσο

Η ομάδα του Αλόνσο μετά από 6 αγωνιστικές στο πρωτάθλημα έχει μείνει στους 8 βαθμούς, το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό είνια μια καλή ευκαιρία για να μειώσει την διαφορά από την κορυφή και να «φτιάξει» ψυχολογία ενόψει συνέχειας.

Αναφορικά με τα πλάνα της ενδεκάδας, αναμένονται σημαντικές αλλαγές στο βασικό σχήμα στο μεγάλο ματς της Κυριακής στο ΟΑΚΑ, με τους Αράο, Μαξίμοβιτς και Ουνάι να είναι οι βασικοί υποψήφιοι για τον άξονα της μεσαίας γραμμής.

