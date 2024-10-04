Λογαριασμός
Απομακρύνθηκε από το γήπεδο οπαδός που εξαγρίωσε τον ΜακΚίσικ - Δείτε βίντεο

Κατά τη διάρκεια του τέταρτου δεκαλέπτου, ο Αμερικανός του Ολυμπιακού έγινε έξω φρενών με τον υποστηρικτή των Τούρκων, που κάτι φάνηκε να του λέει, προκαλώντας την οργή του

Φενερμπαχτσέ

Άναψαν τα αίματα ανάμεσα στον Σακίλ ΜακΚίσικ και οπαδό της Φενέρμπαχτσε στην Κωνσταντινούπολη.

Κατά τη διάρκεια του τέταρτου δεκαλέπτου, ο Αμερικανός του Ολυμπιακού έγινε έξω φρενών με τον υποστηρικτή των Τούρκων, που κάτι φάνηκε να του λέει, προκαλώντας την οργή του.

Μετά από λίγο, ο εν λόγω φίλαθλος απομακρύνθηκε από το γήπεδο από ανθρώπους της ασφάλειας.

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: Φενέρμπαχτσέ Ολυμπιακός Κωνσταντινούπολη
