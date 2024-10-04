Άναψαν τα αίματα ανάμεσα στον Σακίλ ΜακΚίσικ και οπαδό της Φενέρμπαχτσε στην Κωνσταντινούπολη.

Κατά τη διάρκεια του τέταρτου δεκαλέπτου, ο Αμερικανός του Ολυμπιακού έγινε έξω φρενών με τον υποστηρικτή των Τούρκων, που κάτι φάνηκε να του λέει, προκαλώντας την οργή του.

Μετά από λίγο, ο εν λόγω φίλαθλος απομακρύνθηκε από το γήπεδο από ανθρώπους της ασφάλειας.

Son çeyrekte McKissic ile bir Fenerbahçe taraftarı arasında gerginlik yaşandı. McKissic teknik faul alırken, taraftar salondan çıkarıldı pic.twitter.com/b1turuCCw1 — Basket Dergisi (@basketdergisi) October 4, 2024

