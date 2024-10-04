Με το... αριστερό μπήκε στην Ευρωλίγκα ο Ολυμπιακός. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα ηττήθηκε πολύ πιο δύσκολα απ' όσο δείχνει το τελικό 82-71 στο «Ulker Sports Hall» από τη Φενέρμπαχτσε, έδειξε όμως σε μεγάλο διάστημα της αναμέτρησης τα «δόντια» της και άφησε μεγάλες υποσχέσεις ενόψει της συνέχειας.

Το ματς

Η Φενέρ μπήκε… φουριόζα με πρωταγωνιστή τον Μαριάνοβιτς που έβαλε συνεχόμενα καλάθια για το 4-0. Ο Γκος έδειξε αντίδραση με τα δύο πρώτα καλάθια του Ολυμπιακού, μειώνοντας (6-4), πριν ο Χέιζ-Ντέιβις ανοίξει τον προσωπικό του λογαριασμό για το 8-4. Ο Μπόλντγουιν με τυχερό σουτ αύξησε ακόμη περισσότερο το προβάδισμα των γηπεδούχων (10-4), ενώ ο Φουρνιέ μείωσε με δύο βολές. Ο Κεμ Μπιρτς κάρφωσε με το που μπήκε (12-6), όμως ο Τάιλερ Ντόρσεϊ πήρε φάουλ σε τρίποντο και έβαλε τις βολές του (12-9). Ο Βεζένκοφ έφερε τον Ολυμπιακό στον πόντο (12-11) και ο Χολ απάντησε με δύο βολές (14-11). Οι δύο ομάδες αντάλλαξαν μερικές ακόμη βολές (15-13), με τον Ζάγκαρς να βάζει τους τελευταίους πόντους για το 17-13 του πρώτου δεκαλέπτου.

Στο ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου, ο Μπιρτς σκόραρε με ταμπλό (19-13) και έφερε τη Φενέρ στο +6. Οι Τούρκοι συνέχισαν δυναμικά με τον Μπόλντγουιν να βάζει το πρώτο τρίποντο του ματς (24-15) για τη μεγαλύτερη μέχρι τότε διαφορά. Ο Ολυμπιακός αντέδρασε με καλάθι του Πετρούσεφ από κοντά, ενώ ο ΜακΚίσικ σκόραρε σε άψογα εκτελεσμένο αιφνιδιασμό για το 24-19. Ο Αμερικανός φόργουορντ έβαλε πέντε σερί πόντους, μεταξύ των οποίων ένα απίθανο τρίποντο στη λήξη του χρόνου (26-24),ενώ έδωσε εντυπωσιακή ασίστ στον Ράιτ που κάρφωσε για την ισοπαλία (28-28). Οι φιλοξενούμενοι πέρασαν και μπροστά με κλέψιμο και καλάθι του Γουόκαπ (30-32), όμως ο Γκούντουριτς άμεσα ισοφάρισε με λέι απ (32-32). Ο Ράιτ ευστόχησε σε χουκ (32-34), ενώ το ημίχρονο ολοκληρώθηκε με σκορ 32-36 υπέρ του Ολυμπιακού.

Στο δεύτερο μέρος, ο Βεζένκοφ βρήκε γρήγορα στόχο από μακριά για το 34-39. Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ έβαλε καλάθι και φάουλ (36-42) για τη μεγαλύτερη διαφορά του Ολυμπιακού, όμως η Φενέρ απάντησε με γρήγορο σερί 6-0 για την ισοφάριση (42-42) μετά από φτηνά λάθη των Πειραιωτών. Οι Τούρκοι συνέχισαν και επέκτειναν το επιμέρους σκορ τους με τρίποντο του Κόλσον (47-42), με τον Ράιτ να δίνει τέλος σε αυτό το καλό τους διάστημα με δικό του μακρινό σουτ (47-45) και να σκοράρει έπειτα μπροστά στον Μαριάνοβιτς (49-47). Ο Φουρνιέ έβγαλε μία καλή άμυνα και έδωσε ωραία ασίστ στον «Μωυσή» για το 51-49, με το ντέρμπι να συνεχίζεται μεταξύ των δύο ομάδων. Ο Γάλλος έβαλε ένα απίθανο τρίποντο και έδωσε νέο προβάδισμα στον Ολυμπιακό (52-54), που ξέφυγε και με +4 χάρη σε βολές του Βεζένκοφ (52-56), όμως η Φενέρ πλησίασε και πάλι στον πόντο μετά από τρία επιθετικά ριμπάουντ και τρίποντο του Μέλι (55-56). Μετά από νέο χαμένο ριμπάουντ μετά από βολή, ο Κόλσον έγραψε για τη Φενέρ το 57-56 του τρίτου δεκαλέπτου.

Στο ξεκίνημα της τέταρτης περιόδου, ο Σανλί έβαλε πέντε συνεχόμενους πόντους για το 62-56 των γηπεδούχων, με τον Πετρούσεφ να απαντάει με πέντε δικούς του για το 62-61! Ο Χολ βρήκε στόχο σε σουτ από τα 6,75μ. για τη Φενέρ, όμως ο Σέρβος σέντερ πέτυχε πάλι γκολ φάουλ για το 65-63, αν και έχασε τη βολή. Ο ΜακΚίσικ έτρεξε στον αιφνιδιασμό, πήρε βολές και τις έβαλε για την ισοπαλία (65-65), ενώ ο Μπόλντγουιν απάντησε με τρεις δικές του για το 68-65. Ο Κόλσον έβαλε τυχερό τρίποντο από τη γωνία (71-65), ενώ ο Χέιζ-Ντέιβις σκόραρε από κοντά για το 73-65. Ο Βεζένκοφ με τον ΜακΚίσικ μείωσαν (75-69), όμως ο Χέιζ-Ντέιβις έβαλε ένα πολύ δύσκολο τρίποντο και φάουλ (79-69), με αρκετή δόση τύχης. Ο ΜακΚίσικ μείωσε με δύο βολές (79-71), όμως ο φόργουρντ της Φενέρ έδωσε στον Ολυμπιακό την χαριστική βολή με λέι απ για το 81-71.

Τα δεκάλεπτα: 17-13, 32-36, 57-56, 82-71

