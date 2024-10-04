Παναθηναϊκός: Τα στατιστικά του ντέρμπι των αιωνίων

Η ήττα από την ΑΕΚ την προηγούμενη εβδομάδα, σε συνδυασμό με την ισοπαλία της Πέμπτης για το Conference League κόντρα στην Μπόρατς μετατρέπουν τον αγώνα για τους «Πράσινους» σε οριακό, δεδομένου ότι ήδη η ομάδα του Ντιέγκο Αλόνσο είναι στο -6 από την κορυφή στην οποία βρίσκεται η ΑΕΚ. Ο Ολυμπιακός, παρά το γεγονός ότι στην Ελλάδα μοιάζει να ψάχνει τα πατήματά του, πανηγύρισε μια μεγάλη ευρωπαϊκή νίκη κόντρα στην Μπράγκα στο Καραϊσκάκη (3-0, Ελ Καμπί 2 γκολ και ένα ο Έσε) και ανηφορίζει στο Μαρούσι με βελτιωμένη ψυχολογία.

