Κυκλοφορούν τα εισιτήρια για το μεγάλο ματς του Παναθηναϊκού με την Τσέλσι στο ΟΑΚΑ

Ανακοίνωσε πως τα εισιτήρια για το μεγάλο ματς της 2ης αγωνιστικής της League Phase του Conference με την Τσέλσι, στο ΟΑΚΑ, κυκλοφορούν την Πέμπτη (17/10)

ΟΑΚΑ Παναθηναϊκός Τσέλσι

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός:

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός πληροφορεί τους φιλάθλους της ότι τα εισιτήρια του αγώνα της 2ης αγωνιστικής του League Stage στο UEFA Conference League με αντίπαλο την Chelsea στο Ολυμπιακό Στάδιο «Σπύρος Λούης» (24/10, 7.45 μ.μ.) κυκλοφορούν ηλεκτρονικά από την Πέμπτη 17 Οκτωβρίου 2024 στις 2 μ.μ..

Οι τιμές των εισιτηρίων του αγώνα με την Chelsea έχουν ως εξής:

Θύρα Τιμή
1/2/16/17/19/34/35 30 €
3/15/33 35 €
4/14/32 40 €
5/6/12/13/23/24/30/31 50 €

7 & 11 100 €
8/10/26/28 120 €
9 200 €
29 250 €
VIP 400 €

Η διάθεση τους θα γίνεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕΣΩ INTERNET.

