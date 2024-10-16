Ο Ντέιβιντ και η Βικτόρια Μπέκαμ πλήρωσαν το ποσό ρεκόρ των 72,3 εκατομμυρίων δολαρίων (66,38 εκατ. ευρώ) για μια έπαυλη στην άκρη της θάλασσας στο Miami Beach, ανέφερε σήμερα (16/10) το εξειδικευμένο TheRealDeal.

H αγορά, έκλεισε την περασμένη Δευτέρα (14/10), σύμφωνα με ιστοσελίδες, οι οποίες αναφέρουν ότι η αρχική τιμή πώλησης ήταν 80 εκατομμύρια δολάρια (73,4 εκατομμύρια ευρώ).

Και πάλι όμως, το συγκεκριμένο ποσό είναι το υψηλότερο που έχει καταβληθεί μέχρι στιγμής για ένα ακίνητο στην αποκλειστική περιοχή του North Bay Rd., όπου αφθονούν οι κατοικίες πλουσίων και διάσημων.

Το νέο σπίτι των Μπέκαμ είναι χτισμένο σε οικόπεδο 24.281 τετραγωνικών μέτρων και διαθέτει εννέα μπάνια, τέσσερις τουαλέτες, γυμναστήριο, σπα, κινηματογράφο, πισίνα και υπαίθρια κουζίνα και καθιστικό. δωμάτιο , όπως αναφέρει το TheRealDeal.

Πωλητής είναι ο επιχειρηματίας Νίκλας ντε λα Μότε, ο οποίος αγόρασε το ακίνητο το 2018 για 10 εκατομμύρια δολάρια (9,1 εκατομμύρια ευρώ), αλλά δεκαπλασίασε την τιμή του με την κατασκευή ενός νέου πολυτελούς αρχοντικού στο οικόπεδο, σχεδιασμένο από το αρχιτεκτονικό στούντιο Choeff Levy Fischman.

Ο Μπέκαμ, συνιδιοκτήτης της ομάδας Ίντερ Μαϊάμι, έχει επίσης στην ιδιοκτησία του έναν πλήρη όροφο στον πύργο του One Thousand Museum που σχεδιάστηκε από την αείμνηστη ιρακινή αρχιτέκτονα Ζάχα Χανίντ στο κέντρο του Μαϊάμι. Πλήρωσαν περίπου 19,8 εκατομμύρια δολάρια (18,1 εκατομμύρια ευρώ) για 929 τετραγωνικά μέτρα το 2020, η οποία, σύμφωνα με το The RealDeal, δεν έχει τεθεί προς πώληση παρά την αγορά του νέου σπιτιού.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.