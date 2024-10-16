Το δικό του σχόλιο μέσα από ένα story του στο Instagram έκανε ο Σαρπ Αταμάν μετά την ήττα του Παναθηναϊκού από την Παρί.

Ο γιος του τεχνικού του «τριφυλλιού» σχολίασε τη διαιτησία μεταξύ άλλων και τόνισε ότι ο «Επτάστερος» θα πάρει ξανά την Ευρωλίγκα, όπως και πέρυσι, κόντρα σε όλους.

Αναλυτικά ανέφερε:

«Πέρυσι πήραμε την Ευρωλίγκα και ας είχαμε κόντρα διαιτησία σε όλα τα παιχνίδια. Φέτος θα γίνει το ίδιο, κόντρα στην Ευρωλίγκα, κόντρα στους διαιτητές, κόντρα στην τύχη, κόντρα σε όλες τις ομάδες θα κάνουμε το back to back. Πρέπει να φοβάστε αυτή την ομάδα. Κόντρα στους διαιτητές, κόντρα στον Χίφι και τον Σορτς, που δεν πρόκειται να ξανακάνουν όσα έκαναν εχθές, παίζοντας το χειρότερό μας μπάσκετ τον τελευταίο χρόνο. Και παρ' όλα αυτά χάσαμε μόνο με 4 πόντους. Θα κερδίσουμε ξανά».

