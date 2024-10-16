Λογαριασμός
Σε δημοπρασία για φιλανθρωπικό σκοπό η φανέλα του Παυλίδη από την ιστορική νίκη στο Γουέμπλεϊ

Όλοι πλέον έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν τη φανέλα του Βαγγέλη Παυλίδη από την ιστορική νίκη της Ελλάδας απέναντι στην Αγγλία (2-1), καθώς έχει τεθεί σε δημοπρασία για φιλανθρωπικούς σκοπούς

Βαγγέλης Παυλίδης

Η Ελλάδα έκανε μία από τις σπουδαιότερες νίκες της ιστορίας της μέσα στο Γουέμπλεϊ απέναντι στην Αγγλία των πολλών αστέρων (2-1, 10/10) για την 3η αγωνιστική του Nations League.

Σε αυτή την αναμέτρηση ο μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο επιθετικός της Μπενφίκα Βαγγέλης Παυλίδης, ο οποίος πέτυχε και τα δύο γκολ της γαλανόλευκης, με το νικητήριο να είναι στις καθυστερήσεις δευτερόλεπτα πριν το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή.

Η φανέλα που φορούσε εκείνη την ημέρα ο 25χρονος φορ έχει τεράστια συναισθηματική (και όχι μόνο) αξία και ο καθένας θα μπορεί να την αποκτήσει μέσω της πλατφόρμας «charity idols» για φιλανθρωπικό σκοπό, ενώ μάλιστα πάνω της έχει όλες τις υπογραφές από τους υπόλοιπους διεθνείς.

