Η Ελλάδα έκανε μία από τις σπουδαιότερες νίκες της ιστορίας της μέσα στο Γουέμπλεϊ απέναντι στην Αγγλία των πολλών αστέρων (2-1, 10/10) για την 3η αγωνιστική του Nations League.

Σε αυτή την αναμέτρηση ο μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο επιθετικός της Μπενφίκα Βαγγέλης Παυλίδης, ο οποίος πέτυχε και τα δύο γκολ της γαλανόλευκης, με το νικητήριο να είναι στις καθυστερήσεις δευτερόλεπτα πριν το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή.

Η φανέλα που φορούσε εκείνη την ημέρα ο 25χρονος φορ έχει τεράστια συναισθηματική (και όχι μόνο) αξία και ο καθένας θα μπορεί να την αποκτήσει μέσω της πλατφόρμας «charity idols» για φιλανθρωπικό σκοπό, ενώ μάλιστα πάνω της έχει όλες τις υπογραφές από τους υπόλοιπους διεθνείς.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.