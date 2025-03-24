Σε μια σημαντική κίνηση ενόψει των playoffs προχωρά ο Παναθηναϊκός.

Οι «πράσινοι» θέλουν τον κόσμο τους στο πλευρό τους προκειμένου να πετύχουν τους στόχους τους στο μίνι πρωτάθλημα το οποίο είναι γεμάτο ντέρμπι και για τον λόγο αυτόν δίνουν τη δυνατότητα στον κόσμο τους να προμηθευτούν το playoffs pass!

Πρόκειται για ένα πακέτο εισιτηρίων για τα τρία συγκεκριμένα ματς μέσω του οποίου οι φίλοι του Παναθηναϊκού, μπορούν να απεμπλακούν από την αναμονή για την αγορά εισιτηρίου, να εξοικονομήσουν 10 ευρώ, καθώς η ενίσχυση των 5 € για τον Ερασιτέχνη θα καταβληθεί μια αντί για τρεις φορές.

Αναλυτικά:

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός προσφέρει στους φιλάθλους της ομάδας τη δυνατότητα να εξασφαλίσουν θέση για όλα τα εντός έδρας παιχνίδια των Play Offs του πρωταθλήματος Stoiximan Super League με το προνομιακό Play Offs Pass!

Το συγκεκριμένο προνομιακό πακέτο θα είναι διαθέσιμο για ένα 48ωρο, από την Τετάρτη 26 Μαρτίου στις 2 μ.μ. έως την Παρασκευή 28 Μαρτίου στις 2 μ.μ.

Όσοι επιλέξουν το Play Offs Pass θα εκμεταλλευτούν τα εξής προνόμια:

Με μία κίνηση διασφάλιση θέσης και στους τρεις εντός έδρας αγώνες κόντρα σε ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Ολυμπιακό, δίχως να απαιτείται χρόνος αναμονής ανά παιχνίδι για την αγορά εισιτηρίου.

Εξοικονόμηση 10 ευρώ, αφού η ενίσχυση των 5 ευρώ προς τον Ερασιτέχνη Παναθηναϊκό καταβάλλεται μία φορά αντί για τρεις.

Η επιλογή θέσης μπορεί να διαφέρει ανά αγώνα.

ετά το πέρας της προθεσμίας για την αγορά του Play Offs Pass, θα γίνουν διαθέσιμα τα εισιτήρια του αγώνα με την ΑΕΚ (Κυριακή 6 Απριλίου, 9.30 μ.μ.).

Θύρες Αξία Εισιτηριου Play Offs Pass Τιμή Play-Offs Pass Οφελος ανά αγορά πακέτου

1/3/15/17/19 15 € 20 € 10€

5/13/23 30 € 35 € 10€

7&11 60 € 65 € 10€

9 90 € 95 € 10€

29 150 € 155 € 10€

P1 435 € 440 € 10€

