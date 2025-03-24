Ο Σάσα Βεζένκοφ ολοκλήρωσε την κανονική περίοδο της Stoiximan GBL ως πρώτος σκόρερ έχοντας 382 πόντους, 29 περισσότερους από τον δεύτερο της λίστας, τον Άντριου Γκάουντλοκ και παρότι μάλιστα έπαιξε ένα παιχνίδι λιγότερο από τον Αμερικανό του Κολοσσού.

Ο Βούλγαρος διεθνής φόργουορντ του Ολυμπιακού έγινε μόλις ο τέταρτος παίκτης που βγαίνει πρώτος σκόρερ με δύο διαφορετικές ομάδες, καθώς τα είχε καταφέρει και πριν δέκα χρόνια, τη σεζόν 2014/15, με τη φανέλα του Άρη. Οι άλλοι τρεις δεν βρίσκονται-δυστυχώς-εν ζωή. Είναι ο Γιώργος Κολοκυθάς, ο Μίτσελ Γουίγκινς και ο Αλφόνσο Φορντ.

Γιώργος Κολοκυθάς (1963-64 Σπόρτιγκ, 1965-66 και 1966-67 Παναθηναϊκός)

Μίτσελ Γουίγκινς (1993-94 Μίλωνας, 1995-96 Σπόρτιγκ)

Αλφόνσο Φορντ (1998-99 Σπόρτιγκ, 1990-00 και 2000-01 Περιστέρι).

Σάσα Βεζένκοφ (2014-15 Άρης, 2024-25 Ολυμπιακός)

Παράλληλα ο Βεζένκοφ έγινε ο ένατος παίκτης στην ιστορία του Πρωταθλήματος, από καταβολής Α’ Εθνικής (από το 1963-64) που αναδείχτηκε πρώτος σκόρερ για περισσότερες από μία φορά. Η πρωτιά ασφαλώς ανήκει στον Νίκο Γκάλη, με έντεκα τίτλους κορυφαίου σκόρερ, επίδοση που μοιάζει αδύνατο να καταρριφθεί.

Η τρίτη λίστα στην οποία μπήκε ο Βεζένκοφ, είναι εκείνη των παικτών που αναδείχτηκαν πρώτοι σκόρερ φορώντας τη φανέλα του Ολυμπιακού. Είναι μία λίστα που άρχισε να γράφεται στην περίοδο 1991/92 από τον Ζάρκο Πάσπαλι και στην οποία μπήκε πριν τον Βεζένκοφ, ο Τζος Τσίλντρες στη σεζόν 2009/10.

