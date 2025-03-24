Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του για την κανονική περίοδο της Stoiximan GBL και μπαίνει πλέον στο κρισιμότερο κομμάτι της τρέχουσας σεζόν με τις εναπομείνασες μάχες της regular season της Ευρωλίγκας, αλλά και των playoffs σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Για τους πρωταθλητές Ευρώπης, οι «κακοτοπιές» τη φετινή σεζόν ήταν αρκετές, αφού επλήγησαν από τραυματισμούς. Ο χειρότερος όλων ήταν αδιαμφισβήτητα του Ματίας Λεσόρ που στα μέσα Δεκεμβρίου του 2024 υπέστη κάταγμα περόνης, πέρασε την πόρτα του χειρουργείου και πλέον βρίσκεται στην περίοδο της αποκατάστασής του, με τον χρόνο για την επιστροφή του να μετρά πλέον αντίστροφα στην κρισιμότερη καμπή της σεζόν.

Ο Γάλλος σέντερ του «τριφυλλιού» παραχώρησε μια μεγάλη συνέντευξη στην εφαρμογή «Club1908», η οποία θα προβληθεί απόψε (24/3) στις 20:00 και θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός, έδωσε στη δημοσιότητα το teaser στην οποία ο Λεσόρ... προϊδεάζει τον κόσμο για το αντικείμενο της συνέντευξης: «Γεια σας, είμαι ο Ματίας Λεσόρ και αυτή είναι η ιστορία της επιστροφής μου».

