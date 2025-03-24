Για ακόμη μια φορά η... εξόρμηση Κροατών οπαδών στο εξωτερικό ήταν επεισοδιακή.

Περίπου 300 χούλιγκαν δημιούργησαν ένταση έξω από το «Σταντ ντε Φρανς» του Παρισιού, πριν τον επαναληπτικό προημιτελικό του Nations League με την Γαλλία. Επτά από αυτούς συνελήφθησαν από την αστυνομία.

«Οι συλληφθέντες πρωτοστάτησαν στα επεισόδια και προκαλούσαν με τη συμπεριφορά τους, χαιρετώντας ναζιστικά και τραγουδώντας ύμνους του Γ' Ράιχ», ανέφερε σχετικά ο επικεφαλής της αστυνομίας του Παρισιού.

Η Γαλλία επικράτησε 2-0 ισοφαρίζοντας το σκορ του πρώτου αγώνα και πήρε την πρόκριση στο Final 4 νικώντας με 5-4 στη διαδικασία των πέναλτι.

