Η Σενεγάλη επικράτησε του Κονγκό με 83-69 και ο Μπράνκου Μπάντιο ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του με την εθνική του ομάδα σε αυτό το «παράθυρο» για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027.

Ο 27χρονος γκαρντ σε 34:40 λεπτά που αγωνίστηκε είχε 15 πόντους (1/2 δίποντα, 4/7 τρίποντα, 1/2 βολές), 4 ασίστ, 6 ριμπάουντ και 5 λάθη.

Πλέον αναμένεται στην Ελλάδα, προκειμένου την Τρίτη να περάσει ιατρικά τεστ και να υπογράψει για τρία χρόνια με τον Παναθηναϊκό, ο οποίος θα καταβάλει 1,5 εκατ. ευρώ ως buy out στη Βαλένθια για την αγορά του.

Μέσα στις επόμενες μέρες θα κλείσει και η μεταγραφή του Ίζακ Μπόνγκα. Ο Γερμανός φόργουορντ διεκδικείτο από πολλές ομάδες, όπως η Ρεάλ και η Φενέρμπαχτσε, ωστόσο από τη στιγμή που δεν βρίσκει στο ΝΒΑ αυτό που έψαχνε, το τηλέφωνο του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, με τον οποίο συνεργάστηκε για έναν χρόνο και κάτι μήνες στην Παρτίζαν, φαίνεται πως τον έπεισε να κλείσει στον Παναθηναϊκό.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.