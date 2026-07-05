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Πάλεψε με την ψυχή του ο Μανόλο, αλλά έμεινε στην 3η θέση

Σε σκληρή μονομαχία εξελίχθηκε το Fly Athens με τον Εμμανουήλ Καραλή να πραγματοποιεί μία χαμηλή πτήση για τα δεδομένα του και να κατακτά την 3η θέση

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Πάλεψε με ψυχή ο Μανόλο, αλλά έμεινε στην 3η θέση

Το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε ο Εμμανουήλ Καραλή στο Fly Athens πραγματοποιώντας μία εμφάνιση πολύ μακριά από τα εντυπωσιακά στάνταρ στα οποία μας έχει συνηθίσει.

Ο ιπτάμενος Μανόλο έμεινε σε άλμα 5.81μ. και χάρη σε αυτό κατάκτησε την 3η θέση του τουρνουά. Ο Καραλής κόλλησε στα 5.91μ. όπου και είχε τρεις αποτυχημένες προσπάθειες.

Μονάχα οι Κρις Νίλσεν (ΗΠΑ) και Τιμπό Κολέ (Γαλλία) κατάφεραν να ξεπεράσουν αυτό το εμπόδιο, οι οποίοι και κατέλαβαν την 1η και 2η αντιστοίχως, οι οποίοι συμπλήρωσαν το βάθρο στο πλάι του Καραλή.

Θυμίζουμε ότι ο Μανόλο έχει προσωπικό ρεκόρ 6.00μ. κάτι που αποδεικνύει ότι απλώς σήμερα δεν ήταν η ημέρα του.

Αναλυτικά η κατάταξη στο Fly Athens 2026:
1.Κρις Νίλσεν (ΗΠΑ) 5.91μ.
2.Τιμπό Κολέ (Γαλλία) 5.91μ.
3.Εμμανουήλ Καραλής (Ελλάδα) 5.81μ.
4.Ερνεστ Ομπιένα (Φιλιππίνες) 5.81μ.
5.Μένο Φλόον (Ολλανδία) 5.81μ.
6.Ερσού Σασμά (Τουρκία) 5.81μ.
7.Μπαπτίστ Τιερί (Γαλλία) 5.81μ.
8.Μπο Κάντα Λίτα Μπέρε (Γερμανία) 5.61μ.
9.Ρενό Λαβελενί (Γαλλία) 5.61μ.
10.Μάθιου Κολέ (Γαλλία) 5.41μ

Πηγή: sport-fm.gr

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TAGS: Εμμανουήλ Καραλής
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