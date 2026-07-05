Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Το τρίτο ετάπ του ποδηλατικού Γύρου Γαλλίας θα διεξαχθεί χωρίς θεατές στο γαλλικό του τμήμα λόγω της μεγάλης φωτιάς που μαίνεται στα Ανατολικά Πυρηναία.

Ο νομάρχης Πιερ Ρενιό ντε λα Μοτ ανακοίνωσε πως η διαδρομή δεν τροποποιείται, αλλά ο μηχανισμός θα περιοριστεί στη διέλευση μόνο των ποδηλατών και των απαραίτητων οχημάτων για την οργάνωση του αγώνα.

Το κοινό καλείται να μην πλησιάζει στη διαδρομή ή στην περιοχή τερματισμού στο Λεζ Ανγκλ, ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια και η απρόσκοπτη διεξαγωγή του ετάπ.

Το τρίτο ετάπ (στάδιο) του ποδηλατικού Γύρου Γαλλίας θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα με κάποιες προσαρμογές, αλλά χωρίς τροποποίηση της διαδρομής, και θα διεξαχθεί "χωρίς θεατές" στο γαλλικό του τμήμα, λόγω της κινητοποίησης των συνεργείων εκτάκτων καταστάσεων για τη μεγάλη φωτιά που μαίνεται στα Ανατολικά Πυρηναία, στον νότο, ανακοίνωσε σήμερα ο νομάρχης.

"Στο γαλλικό έδαφος, ο μηχανισμός θα περιοριστεί στη διέλευση μόνο των ποδηλατών και των οχημάτων που είναι απαραίτητα για την οργάνωση του αγώνα", εξήγησε ο νομάρχης Πιερ Ρενιό ντε λα Μοτ σε συνέντευξη Τύπου.

Πρόσθεσε ότι το κοινό "καλείται να μην πλησιάζει στη διαδρομή ή στην περιοχή τερματισμού (στο Λεζ Ανγκλ σ.σ.). Δηλαδή, και λυπάμαι που πρέπει να το ανακοινώσω αυτό, θα είναι --στη Γαλλία σε κάθε περίπτωση-- ένα ετάπ του Γύρου Γαλλίας χωρίς θεατές".

Η απόφαση λήφθηκε με τη σύμφωνη γνώμη του διευθυντή του Γύρου Γαλλίας Κριστιάν Πριντόμ, διευκρίνισε.

Το τρίτο ετάπ, μήκους 195,9 χλμ., έχει προγραμματιστεί να γίνει από την πόλη Γκρανογιέρς της Ισπανίας έως το Λεζ Ανγκλ στα Ανατολικά Πυρηναία, όπου ο τερματισμός αναμένεται γύρω στις 5 το απόγευμα τη Δευτέρα.

"Συμφωνήσαμε (σε αυτά τα μέτρα), δεδομένων των εξαιρετικών και τρομακτικών συνθηκών της πυρκαγιάς", επιβεβαίωσε ο Κριστιάν Πριντόμ σε ανακοίνωση και διευκρίνισε ότι μίλησε τηλεφωνικά "το απόγευμα" με τον νομάρχη των Ανατολικών Πυρηναίων.

"Η προσαρμογή είναι μέρος της καθημερινής ζωής ενός διοργανωτή ποδηλατικού αγώνα, πέρα από τον Γύρο Γαλλίας" και "το πρώτο που σκεπτόμαστε σίγουρα είναι οι άνθρωποι που επηρεάστηκαν από την πυρκαγιά. Το πρώτο πράγμα είναι ασφαλώς η προστασία του κόσμου", πρόσθεσε ο διευθυντής του Γύρου.

"Εξαιρετικής κλίμακας"

Η γραμμή τερματισμού βρίσκεται περίπου 70 χιλιόμετρα από το σημείο όπου ξεκίνησε η φωτιά -- η οποία έχει ήδη κάψει περισσότερα από 16.000 στρέμματα και έχει τραυματίσει έναν πυροσβέστη και έναν κάτοικο. Η φωτιά άρχισε το βράδυ του Σαββάτου, όχι μακριά από το Ιγ σιρ Τετ, στους πρόποδες της οροσειράς Κανιγκού. Ο νομάρχης αποφάσισε αυτή την "προσαρμογή" ώστε η επιχείρηση της πυροσβεστικής να επικεντρωθεί στη φωτιά.

"Εξαιρετικής κλίμακας", "απαιτεί μεγάλη κινητοποίηση των μέσων καταπολέμησης των δασικών πυρκαγιών, στα οποία περιλαμβάνονται οι πυροσβέστες, οι δυνάμεις εσωτερικής ασφάλειας και το σύνολο των κρατικών υπηρεσιών. Η απόλυτη και σαφής προτεραιότητα είναι προστασία των πολιτών, της περιουσίας και των φυσικών περιοχών, όπως και να τεθεί υπό έλεγχο η καταστροφή", εξήγησε ο Ρενιό ντε λα Μοτ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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