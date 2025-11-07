Παναθηναϊκός: Κοντά σε Κένεθ Φαρίντ

Ο Κένεθ Φαρίντ είναι μια ανάσα από τον Παναθηναϊκό AKTOR. Όπως αναφέρει το Eurohoops, ο 35χρονος πάουερ φόργουορντ/σέντερ (2,04μ.) είναι έτοιμος να υπογράψει με τους «πράσινους», οι οποίοι φέρονται να έχουν ήδη προχωρήσει στην εξαγορά του συμβολαίου του από ομάδα της Ταϊβάν.



Οι Κυπελλούχοι Ελλάδας θέλουν να έχουν έναν ψηλό στη διαβολοβδομάδα που θα τους βρει εκτός έδρας απέναντι σε Παρί (11/11) και Ρεάλ (13/11) και φαίνεται πως ο Φαρίντ θα είναι αυτός, ενώ υπάρχει σοβαρή σκέψη για απόκτηση και δεύτερου σέντερ, μετά τα δυσάρεστα νέα για την επιστροφή του Ματίας Λεσόρ που πάει... πίσω.

Ο Φαρίντ, με το προσωνύμιο Manimal (από το man και το animal, λόγω της κτηνώδους αθλητικότητάς του), είχε επιλεγεί στο νούμερο 22 του ντραφτ το 2011 και έπαιξε ως το 2019 στο ΝΒΑ σε Νάγκετς (από το 2011 ως το 2018) Νετς και Ρόκετς (τη σεζόν 2018/19). Σε 478 ματς στο ΝΒΑ είχε 11,4 πόντους, 8,1 ριμπάουντ και 1 ασίστ σε 24,5 λεπτά κατά μέσο όρο.



Μάλιστα, το 2014 ήταν μέλος της Team USA που πήρε το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Ισπανίας. Από το 2019 και μετά έχει γίνει... γυρολόγος παίζοντας σε Κίνα, Μεξικό, Πουέρτο Ρίκο, G-League και Ταϊβάν.



Το 2021 είχε ένα σύντομο πέρασμα από την ΤΣΣΚΑ Μόσχας και σε 7 εμφανίσεις στην Ευρωλίγκα μέτρησε 2,3 πόντους και 2,4 ριμπάουντ σε 7:42 ανά αγώνα, ενώ πέρσι έπαιξε υπό τις οδηγίες του Δημήτρη Πρίφτη στη Ρετζιάνα έχοντας 8,3 πόντους και 6,7 ριμπάουντ κατά μέσο όρο στην ιταλική λίγκα.



Ως προς τα χαρακτηριστικά του, είναι ένας πολύ καλός αθλητής, ακόμη και λίγο πριν κλείσει τα 36 του. Διακρίνεται για την έφεσή του στο ριμπάουντ (αν και under-sized για 5άρι) και στο πικ εν ρολ παιχνίδι στην επίθεση, ενώ αντίθετα δεν έχει παιχνίδι με πρόσωπο στο καλάθι ούτε ιδιαίτερα μεγάλο επιθετικό ρεπερτόριο. Πάντως τελειώνει αρκετά καλά τις φάσεις γύρω από το καλάθι και είναι παίκτης που ξεχωρίζει για το πάθος του.

