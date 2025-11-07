Τεράστιας βαθμολογικής σημασίας ήταν η νίκη του Παναθηναϊκού στο Μάλμε (0-1) για την 4η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Οι «πράσινοι» έφτασαν στους 6 βαθμούς και σκαρφάλωσαν στην 16η θέση της κατάταξης.



Μάλιστα, σύμφωνα με τη σελίδα Football Meets Data, η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ ενίσχυσε κατά το εντυπωσιακό 21,73% τις πιθανότητες πρόκρισής της στα νοκ άουτ της διοργάνωσης. Πρόκειται για τη δεύτερη μεγαλύτερη αύξηση πιθανοτήτων στην 4η αγωνιστική, πίσω μόνο από το +25,38% του Ερυθρού Αστέρα, ο οποίος μετά τη νίκη επί της Λιλ με 1-0 είναι μεν 25ος έχοντας 4 βαθμούς, αλλά πλέον όχι… ξεγραμμένος.

Απομένουν ακόμη τέσσερα ματς στη League Phase, τα τρία εντός έδρας, για τους «πράσινους»: με Στουρμ Γκρατς (27/11) εντός, με Βικτόρια Πλζεν (11/12) εντός), με Φερεντσβάρος (22/1) εκτός και με Ρόμα (29/1) εντός. Ο Παναθηναϊκός μπορεί θεωρητικά να ελπίζει ακόμη και για την οκτάδα, που οδηγεί απευθείας στους «16».



Πέρσι η τελευταία ομάδα που μπήκε στην πρώτη οκτάδα ήταν η Ρέιντζερς με 14 βαθμούς, αν και έμειναν οριακά εκτός με τους ίδιους βαθμούς λόγω χαμηλότερου συντελεστή γκολ άλλες τρεις ομάδες. Με τρεις νίκες στα τέσσερα τελευταία ματς ο Παναθηναϊκός μπορεί να ελπίζει ότι θα είναι στο Top 8.



Την περασμένη σεζόν ο 24ος της κατάταξης είχε 10 βαθμούς, σε μια πενταπλή ισοβαθμία όπου τρεις ομάδες πέρασαν (ΠΑΟΚ, Τβέντε, Φενέρμπαχτσε) και δύο αποκλείστηκαν (Μπράγκα, Έλφσμποργκ) λόγω συντελεστή. Συνεπώς ο Παναθηναϊκός μπορεί με δύο νίκες να θεωρείται σχεδόν σίγουρος στο Top 24.



Σύμφωνα με τη σελίδα Football Meets Data, ο Παναθηναϊκός θα είναι κατά 79% στο Top 24, ενώ οι «πράσινοι» έχουν 6% πιθανότητες να τερματίσουν στο Top 8 και να αποφύγουν την έξτρα νοκ άουτ φάση για να βρεθούν στους «16». Ο ΠΑΟΚ έχει αντίστοιχα 91% για την πρόκριση και 14% για την οκτάδα.

[🟠 UEL race for Top 8/24 - as of 7 Nov]



🔝 Change in Top 8:



📈 IN: 🇪🇸 Betis, 🇪🇸 Celta

📉 OUT: 🇫🇷 Lille, 🇮🇹 Bologna



🔝 Change in Top 24:



📈 IN: 🇷🇸 Crvena zvezda

📉 OUT: 🇳🇱 Go Ahead Eagles



👉 Full probabilities and scenarios available in our 📊 FMD Simulator pic.twitter.com/TDWkF7pRBj — Football Meets Data (@fmeetsdata) November 7, 2025

