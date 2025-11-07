Λογαριασμός
Άλμα πρόκρισης για Παναθηναϊκό - Τι λέει ο… αλγόριθμος για τις πιθανότητες

Η νίκη του Παναθηναϊκού στο Μάλμε αύξησε εντυπωσιακά τις πιθανότητές του να προκριθεί στα νοκ άουτ του Europa League - Απομένουν 4 ματς στη League Phase

Παναθηναϊκός

Τεράστιας βαθμολογικής σημασίας ήταν η νίκη του Παναθηναϊκού στο Μάλμε (0-1) για την 4η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Οι «πράσινοι» έφτασαν στους 6 βαθμούς και σκαρφάλωσαν στην 16η θέση της κατάταξης.

Μάλιστα, σύμφωνα με τη σελίδα Football Meets Data, η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ ενίσχυσε κατά το εντυπωσιακό 21,73% τις πιθανότητες πρόκρισής της στα νοκ άουτ της διοργάνωσης. Πρόκειται για τη δεύτερη μεγαλύτερη αύξηση πιθανοτήτων στην 4η αγωνιστική, πίσω μόνο από το +25,38% του Ερυθρού Αστέρα, ο οποίος μετά τη νίκη επί της Λιλ με 1-0 είναι μεν 25ος έχοντας 4 βαθμούς, αλλά πλέον όχι… ξεγραμμένος.

Απομένουν ακόμη τέσσερα ματς στη League Phase, τα τρία εντός έδρας, για τους «πράσινους»: με Στουρμ Γκρατς (27/11) εντός, με Βικτόρια Πλζεν (11/12) εντός), με Φερεντσβάρος (22/1) εκτός και με Ρόμα (29/1) εντός. Ο Παναθηναϊκός μπορεί θεωρητικά να ελπίζει ακόμη και για την οκτάδα, που οδηγεί απευθείας στους «16».

Πέρσι η τελευταία ομάδα που μπήκε στην πρώτη οκτάδα ήταν η Ρέιντζερς με 14 βαθμούς, αν και έμειναν οριακά εκτός με τους ίδιους βαθμούς λόγω χαμηλότερου συντελεστή γκολ άλλες τρεις ομάδες. Με τρεις νίκες στα τέσσερα τελευταία ματς ο Παναθηναϊκός μπορεί να ελπίζει ότι θα είναι στο Top 8.

Την περασμένη σεζόν ο 24ος της κατάταξης είχε 10 βαθμούς, σε μια πενταπλή ισοβαθμία όπου τρεις ομάδες πέρασαν (ΠΑΟΚ, Τβέντε, Φενέρμπαχτσε) και δύο αποκλείστηκαν (Μπράγκα, Έλφσμποργκ) λόγω συντελεστή. Συνεπώς ο Παναθηναϊκός μπορεί με δύο νίκες να θεωρείται σχεδόν σίγουρος στο Top 24.

Σύμφωνα με τη σελίδα Football Meets Data, ο Παναθηναϊκός θα είναι κατά 79% στο Top 24, ενώ οι «πράσινοι» έχουν 6% πιθανότητες να τερματίσουν στο Top 8 και να αποφύγουν την έξτρα νοκ άουτ φάση για να βρεθούν στους «16». Ο ΠΑΟΚ έχει αντίστοιχα 91% για την πρόκριση και 14% για την οκτάδα.

