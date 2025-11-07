Δύσκολη αποστολή στο ΣΕΦ για τον Ολυμπιακό, στην 9η αγωνιστική της Ευρωλίγκας!

Οι «ερυθρόλευκοι» υποδέχονται απόψε (21:15, Novasport Prime, bwinΣΠΟΡ FM94,6, sport-fm.gr) την Παρτίζαν, θέλοντας να φτιάξουν νικηφόρο σερί, με το θετικό αποτέλεσμα που θα τους διατηρήσει κοντά στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα.

Στο 5-3 το ρεκόρ των Πειραιωτών, το αποψινό είναι το τρίτο συνεχόμενο εντός έδρας παιχνίδι τους για την Ευρωλίγκα, ενώ θα ακολουθήσει και εκείνο με τη Ζάλγκιρις (12/11), πριν ταξιδέψουν στο Μιλάνο για να τεθούν αντιμέτωπη με την Αρμάνι (14/11). Την προηγούμενη εβδομάδα, την ήττα από τη Μονακό με 87-92, διαδέχθηκε η νίκη με 62-58 επί της πρωτοπόρου Χάποελ, μετά από ένα παιχνίδι στο οποίο η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα προβλημάτισε με τη νευρικότητα που είχε επιθετικά, αλλά ανταποκρίθηκε αμυντικά και πήρε την πολύτιμη νίκη.

Στα αγωνιστικά, ο τραυματίας Φαλ παραμένει σταθερά εκτός αγωνιστικής δράσης, ενώ εκτός δωδεκάδας θα μείνει ξανά ο Έβανς, ο οποίος όμως μετρά αντίστροφα για την επιστροφή του και κατά πάσα πιθανότητα θα αγωνιστεί στο παιχνίδι της ερχόμενη Κυριακής με την Καρδίτσα, για το πρωτάθλημα. Ο Γουόρντ ένιωσε αδιαθεσία και απουσίασε από την προπόνηση της Τρίτης 4/11, αλλά είναι σε θέση να αγωνιστεί, ενώ ο Μιλουτίνοφ ταλαιπωρήθηκε από ίωση, αλλά επέστρεψε στις προπονήσεις λογικά θα μπει στη δωδεκάδα. Αμφίβολη η συμμετοχή του Φουρνιέ, ο οποίος έχασε και την προπόνηση της Πέμπτης 6/11, λόγω ίωσης.

«Έχουμε καλύτερο ρεκόρ εκτός έδρας. Τρεις νίκες σε τέσσερα παιχνίδια μετράμε μακριά από την έδρα μας. Είναι καλό που δεν έχουμε ταξίδια. Η Παρτιζάν είναι καλή ομάδα και περιμένουμε να παίξει καλύτερα. Έχει τον προπονητή και το ταλέντο να είναι καλύτερη. Εμείς έχουμε τα θέματά μας. Ο Γουόρντ απουσίασε μία μέρα με αρρώστια, επανήλθε όμως χθες. Χθες ο Φουρνιέ αρρώστησε και δεν ήρθε, σήμερα δεν θα κάνει προπόνηση. Και ο Μιλουτίνοφ ανέβασε πυρετό, αλλά θα κάνει προπόνηση. Έχουμε κάποια θέματα στην προετοιμασία, αλλά θα τα ξεπεράσουμε», δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζώκας.

Όσον αφορά την Παρτίζαν, ταξίδεψε στη χώρα μας… πληγωμένη, ερχόμενη από διαδοχικές ήττες κόντρα σε Παρί, Χάποελ και Μπαρτσελόνα. Στο 3-5 το ρεκόρ της, μακριά από την έδρα της έχει νικήσει μόνο την Μπασκόνια, έχοντας ήττες από Dubai BC, Ρεάλ και Χάποελ. Την περασμένη Δευτέρα (3/11), έχασε με 82-70 από την Dubai BC για την Αδριατική Λίγκα, όπου έπεσε στο 4-1.

