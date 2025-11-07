Λογαριασμός
Ολυμπιακός-Παρτίζαν: Για τη νίκη που θα τους διατηρήσει κοντά στην κορυφή οι «ερυθρόλευκοι»

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται απόψε (21:15) στο ΣΕΦ την Παρτίζαν, για την 9η αγωνιστική της regular season στη φετινή Ευρωλίγκα

Δύσκολη αποστολή στο ΣΕΦ για τον Ολυμπιακό, στην 9η αγωνιστική της Ευρωλίγκας!

Οι «ερυθρόλευκοι» υποδέχονται απόψε (21:15, Novasport Prime, bwinΣΠΟΡ FM94,6, sport-fm.gr) την Παρτίζαν, θέλοντας να φτιάξουν νικηφόρο σερί, με το θετικό αποτέλεσμα που θα τους διατηρήσει κοντά στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα.

Στο 5-3 το ρεκόρ των Πειραιωτών, το αποψινό είναι το τρίτο συνεχόμενο εντός έδρας παιχνίδι τους για την Ευρωλίγκα, ενώ θα ακολουθήσει και εκείνο με τη Ζάλγκιρις (12/11), πριν ταξιδέψουν στο Μιλάνο για να τεθούν αντιμέτωπη με την Αρμάνι (14/11). Την προηγούμενη εβδομάδα, την ήττα από τη Μονακό με 87-92, διαδέχθηκε η νίκη με 62-58 επί της πρωτοπόρου Χάποελ, μετά από ένα παιχνίδι στο οποίο η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα προβλημάτισε με τη νευρικότητα που είχε επιθετικά, αλλά ανταποκρίθηκε αμυντικά και πήρε την πολύτιμη νίκη.

Στα αγωνιστικά, ο τραυματίας Φαλ παραμένει σταθερά εκτός αγωνιστικής δράσης, ενώ εκτός δωδεκάδας θα μείνει ξανά ο Έβανς, ο οποίος όμως μετρά αντίστροφα για την επιστροφή του και κατά πάσα πιθανότητα θα αγωνιστεί στο παιχνίδι της ερχόμενη Κυριακής με την Καρδίτσα, για το πρωτάθλημα. Ο Γουόρντ ένιωσε αδιαθεσία και απουσίασε από την προπόνηση της Τρίτης 4/11, αλλά είναι σε θέση να αγωνιστεί, ενώ ο Μιλουτίνοφ ταλαιπωρήθηκε από ίωση, αλλά επέστρεψε στις προπονήσεις λογικά θα μπει στη δωδεκάδα. Αμφίβολη η συμμετοχή του Φουρνιέ, ο οποίος έχασε και την προπόνηση της Πέμπτης 6/11, λόγω ίωσης.

«Έχουμε καλύτερο ρεκόρ εκτός έδρας. Τρεις νίκες σε τέσσερα παιχνίδια μετράμε μακριά από την έδρα μας. Είναι καλό που δεν έχουμε ταξίδια. Η Παρτιζάν είναι καλή ομάδα και περιμένουμε να παίξει καλύτερα. Έχει τον προπονητή και το ταλέντο να είναι καλύτερη. Εμείς έχουμε τα θέματά μας. Ο Γουόρντ απουσίασε μία μέρα με αρρώστια, επανήλθε όμως χθες. Χθες ο Φουρνιέ αρρώστησε και δεν ήρθε, σήμερα δεν θα κάνει προπόνηση. Και ο Μιλουτίνοφ ανέβασε πυρετό, αλλά θα κάνει προπόνηση. Έχουμε κάποια θέματα στην προετοιμασία, αλλά θα τα ξεπεράσουμε», δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζώκας.

Όσον αφορά την Παρτίζαν, ταξίδεψε στη χώρα μας… πληγωμένη, ερχόμενη από διαδοχικές ήττες κόντρα σε Παρί, Χάποελ και Μπαρτσελόνα. Στο 3-5 το ρεκόρ της, μακριά από την έδρα της έχει νικήσει μόνο την Μπασκόνια, έχοντας ήττες από Dubai BC, Ρεάλ και Χάποελ. Την περασμένη Δευτέρα (3/11), έχασε με 82-70 από την Dubai BC για την Αδριατική Λίγκα, όπου έπεσε στο 4-1.

