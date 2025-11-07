Πισωγύρισμα στην υπόθεση της επιστροφής του Ματίας Λεσόρ στην αγωνιστική δράση κι ενώ όλα έδειχναν ότι ο διεθνής Γάλλος ήταν έτοιμος να επανέλθει στις ομαδικές προπονήσεις του Παναθηναϊκού.



Ο 30χρονος σέντερ είχε ανεβάσει εντάσεις τις τελευταίες ημέρες με στόχο να είναι διαθέσιμος για το παιχνίδι πρωταθλήματος με τον Άρη στις 16 Νοεμβρίου, ωστόσο ένιωσε ενοχλήσεις και οδηγήθηκε σε νέο κύκλο εξετάσεων.

Τα αποτελέσματα της μαγνητικής ήταν τέτοια, που οδηγούν τους γιατρούς σε μια επανεκτίμηση της κατάστασης, η επιστροφή του οποίου αναμένεται να καθυστερήσει.Πλέον,και ο ίδιος ο παίκτης περιμένουν τη νέα ενημέρωση από το ιατρικό επιτελείο σχετικά με την αποκατάσταση του τραυματισμού, αλλά το σίγουρο είναι ότι πρόκειται για τεράστιο πλήγμα για τον Παναθηναϊκό.Την ίδια ώρα,ξεψαχνίζουν την αγορά προκειμένου να ενισχυθεί η ομάδα με τουλάχιστον έναν παίκτη στη θέση «5», αφού -πλην του Γάλλου- έχουν τεθεί εκτός δράσης τόσο ο Ομέρ Γιουρτσέβεν, όσο και ο Ρισόν Χολμς.

