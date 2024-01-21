Τα πράσινα του Παναθηναϊκού προβάρει ο Νεμάνια Μαξίμοβιτς! Όπως μετέδωσε στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 ο Τάσος Νικολογιάννης, οι άνθρωποι του «τριφυλλιού» ήρθαν σε προφορική συμφωνία με τον Νεμάνια Μαξίμοβιτς για τα επόμενα τρία χρόνια!

Ο ρεπόρτερ υπογράμμισε ότι για την ώρα δεν επιβεβαιώνεται κάτι επίσημα, αλλά όλα δείχνουν ότι η μεταγραφή του Σέρβου διεθνή βρίσκεται σε πολύ καλό δρόμο. Ουσιαστικά, απομένει ο Παναθηναϊκός να τα βρει και με τη Χετάφε, προκειμένου να φέρει τώρα τον Μαξίμοβιτς -του οποίου το συμβόλαιο λήγει το καλοκαίρι- στην Αθήνα!

Ο 28χρονος μέσος (παίζει ως «εξάρι») έβλεπε εξαρχής θετικά την προοπτική των «πράσινων», οι οποίοι προσπαθούσαν τα τελευταία 24ωρα να αποσπάσουν τη θετική απάντησή του, ώστε να έχουν ένα «όπλο» στα χέρια τους στις συζητήσεις με την ισπανική ομάδα.

Ο Μαξίμοβιτς αγωνίζεται στη Χετάφε από το 2018 και έχει πραγματοποιήσει 204 εμφανίσεις με 6 γκολ και 3 ασίστ σε αυτό το διάστημα. Σήμερα, μάλιστα, πέτυχε ένα εξαιρετικό γκολ με κεφαλιά κόντρα στην Οσασούνα! Ξεκίνησε την καριέρα του από την Ντομτσάλε (2013-15), ενώ στη συνέχεια πήρε μεταγραφή για την Αστάνα (2015-17), προτού μετακινηθεί στην Ισπανία για τη Βαλένθια (2017-18) και έπειτα από μία σεζόν τον απέκτησε η Χετάφε.

Όπως προαναφέραμε, ο Παναθηναϊκός έχει αποσπάει το πολυπόθητο «ναι» του ποδοσφαιριστή και τώρα θα εντείνει τις προσπάθειές του, ώστε τις αμέσως επόμενες ημέρες και μέχρι τις 31 Ιανουαρίου να καταφέρει να πείσει τη Χετάφε να αφήσει τον βασικό της κεντρικό μέσο να μετακομίσει στην Ελλάδα!

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.