Παναθηναϊκός: Κλείνει στο «τριφύλλι» ο Μπάσσει

Πάει για δυο σέντερ το "τριφύλλι" και σύμφωνα με ξένα ΜΜΕ ο Νιγηριανός είναι κοντά στον Παναθηναϊκό

Τσάρλς Μπάσσει

Ο Παναθηναϊκός περίμενε τον Ματίας Λεσόρ να επιστρέψει αυτή την περίοδο με το παιχνίδι κόντρα στον Άρη την άλλη Κυριακή να είναι κυκλωμένο. Ωστόσο οι νέες ενοχλήσεις του Γάλλου τον πάνε και άλλο πίσω…

Ο Ματίας Λεσόρ ήταν έτοιμος να μπει στις ομαδικές προπονήσεις και στη συνέχεια να συμπεριληφθεί σε κάποια αποστολή. Ωστόσο αυτό δεν θα γίνει γιατί ο ίδιος ένιωσε ενοχλήσεις καθώς ανέβασε ρυθμούς στις ατομικές του προπονήσεις. Σύμφωνα με την Baseline Intel το “τριφύλλι” είναι πολύ κοντά στον Τσάρλς Μπάσσει.

Διαβάστε περισσότερα στο paopantou.gr.

