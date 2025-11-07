Παναθηναϊκός: Τράβηγμα ο Σφιντέρσκι, ίωση ο Γερεμέγιεφ ενόψει ΠΑΟΚ

Με προβλήματα στη θέση του σέντερ φορ, ξεκίνησε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για το επερχόμενο εντός έδρας ντέρμπι του με τον ΠΑΟΚ.

Ο Ράφα Μπενίτεθ είδε τον Σφιντέρσκι να κάνει θεραπεία, έχοντας υποστεί τράβηγμα στο δικέφαλο κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με τη Μάλμε, ενώ ο Γερεμέγεφ απουσίασε από την προπόνηση λόγω ίωσης.

Παράλληλα, θεραπεία έκανε και ο Ρενάτο Σάντσες, ενώ ατομικό πρόγραμμα προπόνησης ακολούθησαν Καλάμπρια και Ντέσερς.

«Με απογευματινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» ξεκίνησε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για τον κυριακάτικο αγώνα κόντρα στον ΠΑΟΚ.

Οι Πράσινοι χωρίστηκαν σε δύο γκρουπ. Όσοι βρέθηκαν στο αρχικό σχήμα του αγώνα με τη Μάλμε έκαναν αποθεραπεία. Οι υπόλοιποι ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με ασκήσεις κυκλοφορίας μπάλας και ολοκλήρωσαν με παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο. Απών λόγω ίωσης ήταν ο Γερεμέγεφ. Θεραπεία ακολούθησαν οι Σφιντέρσκι (τράβηγμα στο δικέφαλο), Σάντσες και ατομικό οι Καλάμπρια, Ντέσερς», ενημέρωσε χαρακτηριστικά η ΠΑΕ Παναθηναϊκός.

