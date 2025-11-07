UEFA: Ανάρτηση με νόημα για Μπενίτεθ και Παναθηναϊκό

Ο Παναθηναϊκός άλλαξε την εικόνα του στο δεύτερο μέρος και πήρε μία σημαντική νίκη κόντρα στη Μάλμε με 1-0 στο Ελέντα Στάντιον για την 4η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Στην ευρωπαϊκή νίκη του Ράφα Μπενίτεθ ως προπονητής του Παναθηναϊκού αναφέρθηκε η UΕFA μέσω των social media της για το Europa League.

