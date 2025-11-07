Με όπλο την άμυνά του στο τελευταίο δεκάλεπτο, ο Ολυμπιακός νίκησε στο ΣΕΦ την Παρτίζαν με σκορ 80-71 για την ένατη αγωνιστική της Eurolegue και πλέον ισοβαθμεί με την Μονακό στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας. Το ματς ήταν ντέρμπι και η τελική διαφορά διαμορφώθηκε στο τελευταίο δίλεπτο, ενώ οι Σέρβοι προηγήθηκαν μέχρι και με οκτώ πόντους διαφορά, στο ξεκίνημα της τέταρτης περιόδου. Στα τελευταία 118 δευτερόλεπτα οι «ερυθρόλευκοι» έκαναν ένα εντυπωσιακό 11-0 και όχι μόνο πήραν τη νίκη, αλλά και μία σημαντική διαφορά εννέα πόντων.



O Γιώργος Μπαρτζώκας επέλεξε τους Γουόκαπ, Φουρνιέ, Γουόρντ, Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ για την αρχική του πεντάδα, έχοντας εκτός δωδεκάδας τους Λαρεντζάκη, Αντετοκούνμπο, Νετζήπογλου, Έβανς και Φαλ. Από την άλλη, ο Ομπράντοβιτς ξεκίνησε το παιχνίδι με Καλάθη, Μπράουν, Ουάσινγκτον, Μπόνγκα και Οσετκόφσκι, μην υπολογίζοντας στις υπηρεσίες των Κάρλικ Τζόουνς, Πάρκερ, Μαρίνκοβιτς και Νάκιτς.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τον Βεζένκοφ να βάζει τον Ολυμπιακό μπροστά με 5-0, ενώ Μπόνγκα και Γουάσινγκτον ισοφάρισαν σε 7-7, πριν ο δεύτερος δώσει στους φιλοξενούμενους το πρώτο τους προβάδισμα (7-9), φτάνοντας τους 7 προσωπικούς πόντους. Γουόκαπ και Μπόνγκα ευστόχησαν σε τρίποντα, ενώ ο Γουόκαπ ευστόχησε ξανά για τρεις, κάνοντας το 13-12. Μάλιστα, ο Γουόκαπ έγινε από νωρίς διψήφιος διαμορφώνοντας το 18-17, ενώ ο Μιλουτίνοφ μετά από επιθετικό του ριμπαόυντ και καλάθι-φάουλ έβαλε τον Ολυμπιακό στο +3 (20-17). Ο Γουόσινγκτον έγινε και εκείνος διψήφιος, ισοφαρίζοντας με τρίποντό του σε 20-20, το οποίο ήταν και το σκορ της πρώτης περιόδου.

Ο Φερνάντο με το πρώτο του καλάθι στο παιχνίδι έβαλε ξανά μπροστά την Παρτίζαν, πριν ο Νιλικίνα κάνει με τρίποντό του 23-22. Ο Πίτερς με τρεις βολές του μετά από φάουλ που πήρε από τον Καλάθη σε προσπάθεια για τρίποντο, έκανε το 26-25, ενώ ο Νιλικίνα με δύσκολο λέι απ του και ο Φουρνιέ με τρίποντό του, έβαλαν τους «ερυθρόλευκους» στο +6 (31-25). Ωστόσο, ακολούθησαν διαδοχικά λάθη στις επιθέσεις του Ολυμπιακού, με τον Τζόουνς να ισοφαρίζει με συνεχόμενα follow, πριν καρφώσει για το 31-33. Ο ΜακΚίσικ μπήκε για πρώτη φορά στο παρκέ και έδωσε ενέργειας σε άμυνα και επίθεση, σκοράροντας για το 34-35, ο Βεζένκοφ έβαλε ξανά μπροστά τον Ολυμπιακό (36-35), ο Ντόρσεϊ έβαλε το πρώτο του καλάθι στην βραδιά για το 38-37, ενώ ο Τζόουνς έφτασε τους 12, για να διαμορφώσει το 38-39 του πρώτου ημιχρόνου.

Η τρίτη περίοδος ξεκίνησε με τον Ντόρσεϊ να βάζει το πρώτο του τρίποντο στη βραδιά για να κάνει το 41-39, όμως ακολούθησαν σχεδόν τρία αγωνιστικά λεπτά χωρίς καλάθι για τον Ολυμπιακό, ενώ η Παρτίζαν εκμεταλλεύτηκε την περίσταση και έφτιαξε σερί 8-0 με καλάθια των Μπράοαυν και Γουάσινγκτον, για να προηγηθεί με 47-41. Οι «ερυθρόλευκοι» έφτασαν τα 12 λάθη, ο Τζόουνς κάρφωσε για το 43-49, Γουόκαπ, Γουόρντ και Ντόρσεϊ αστόχησαν σε συνεχόμενα τρίποντα, αλλά ο Γουόρντ έκλεψε, σκόραρε, πήρε και το φάουλ, μειώνοντας σε 46-49. Βελτιωμένος αμυντικά, αλλά με προβλήματα επιθετικά, ο Ολυμπιακός βρέθηκε πίσω με 48-54, Γουόκαπ και Χολ μείωσαν σε 53-56, πριν ο Γουόσινγκτον διαμορφώσει το 53-58, με floater στη λήξη του δεκαλέπτου.

Η τέταρτη περίοδος ξεκίνησε με τον ΜακΚίσικ να μειώνει σε 54-58 με μία του βολή, όμως η Παρτίζαν με hook του Τζόουνς και με ένα λέι απ του Γουόσινγκτον, ο οποίος έφτασε τους 17 προσωπικούς πόντους, προηγήθηκε για πρώτη φορά με 8 (54-62). Ο Ολυμπιακός αντέδρασε, με τον Νιλικίνα να σκοράρει με follow και με τον Χολ να καρφώνει από ασίστ του Βεζένκοφ, για το 58-62!

Περισσότερα σε λίγο...

Τα δεκάλεπτα: 20-20, 38–39, 53-58, 80-71

