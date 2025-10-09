Λογαριασμός
«Πάντα ένας από εμάς»: Η συγκινητική ανάρτηση του Παναθηναϊκού για τον Μπάλντοκ

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός χαρακτήρισε τον αείμνηστο Τζορτζ Μπάλντοκ ως «είδος ανθρώπου που κανείς δεν ξεχνάει» με αφορμή τη συμπλήρωση ενός έτους από τον θάνατό του

Μπάλντοκ

Συμπληρώθηκε σήμερα (09/10) ένας χρόνος από εκείνη την αποφράδα ημέρα που ο Τζορτζ Μπάλντοκ έφυγε από κοντά μας… Τόσο ξαφνικά, τόσο πρόωρα, με τον Παναθηναϊκό αλλά και ολόκληρο τον ποδοσφαιρικό κόσμο να θρηνούν την απώλειά του.

Με αφορμή, λοιπόν, την τραγική αυτή περίσταση, οι άνθρωποι του «τριφυλλιού» θέλησαν αφενός να τιμήσουν τη μνήμη του αδικοχαμένου Τζορτζ, αφετέρου να επισημάνουν ότι δεν πρόκειται να ξεχαστεί… ποτέ!

«Πάντα ένας από εμάς. Το είδος ανθρώπου που κανείς δεν ξεχνάει», ανέφερε το σχετικό μήνυμα που ανέβηκε στα social media του Παναθηναϊκού, συνοδευόμενο από κάποιες φωτογραφίες.

Πηγή: sport-fm.gr

