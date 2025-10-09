Ολυμπιακός: Ελπίδες για Ρέτσο, αναμονή για Ροντινέι

Όλο το βάρος στον Ολυμπιακό πέφτει πάνω στους Παναγιώτη Ρέτσο και Ροντινέι, με τον πρώτο να θεωρείται «κλειδί» ενόψει της επανέναρξης των αγωνιστικών υποχρεώσεων. Ο Έλληνας αμυντικός έχασε το ματς με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, και η απουσία του αποδείχθηκε καθοριστική, αφού οι «ερυθρόλευκοι» είχαν εμφανές πρόβλημα στην άμυνα.

Η τεχνική ηγεσία του Ολυμπιακού δίνει τα πάντα για να έχει έτοιμο τον Ρέτσο στη διάθεση του Μεντιλίμπαρ για την αναμέτρηση στη Λάρισα, ενώ όλα δείχνουν πως ο αρχηγός θα προλάβει το παιχνίδι.

Αντίθετα, το θέμα του Ροντινέι είναι πιο περίπλοκο. Ο Βραζιλιάνος μπακ-χαφ καταβάλλει μεγάλη προσπάθεια να επιστρέψει όσο το δυνατόν συντομότερα, αλλά παραμένει αβέβαιο το πότε θα είναι πλήρως διαθέσιμος.

Ο Ρομάν Γιάρεμτσουκ, από την πλευρά του, είναι ξανά σε ρυθμούς προπονήσεων, έπειτα από τον τραυματισμό που υπέστη στις 6 Αυγούστου στην Ολλανδία. Ο Ουκρανός επιθετικός έχει αφήσει πίσω του τον τραυματισμό, με το τεχνικό επιτελείο να εστιάζει πλέον στη φυσική του κατάσταση, καθώς υπολείπεται σε ρυθμό σε σχέση με τους συμπαίκτες του.

Ο Γιάρεμτσουκ αναμένεται να είναι έτοιμος με την ιατρική έγκριση, αν και δύσκολα θα αγωνιστεί κόντρα στην ΑΕΛ Novibet. Ο Μεντιλίμπαρ τον υπολογίζει σταδιακά, με στόχο να επανενταχθεί πλήρως στα παιχνίδια τις επόμενες εβδομάδες.

Τέλος, Γκαμπριέλ Στρεφέτσα παραμένει στο μικροσκόπιο του Μεντιλίμπαρ, ο οποίος αναγνωρίζει τη μαχητικότητα και τη διάθεση του παίκτη, παρότι ο Βραζιλιάνος εξτρέμ δεν έχει αποδώσει ακόμα τα αναμενόμενα.

Ο Μεντιλίμπαρ θεωρεί πως ο Στρεφέτσα μπορεί να εξελιχθεί αν βρει σταθερότητα και αυτοπεποίθηση, και τον κρατά κοντά στην ομάδα, εκτιμώντας ότι σύντομα θα βελτιωθεί.

