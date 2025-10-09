Λογαριασμός
Παναθηναϊκός: Η απόλυτη ισορροπία με Μπασκόνια και τις… παραλλαγές της

Από το 2000 και μετά Παναθηναϊκός και Μπασκόνια έχουν αναμετρηθεί 36 φορές και μετρούν από 18 νίκες

Παναθηναϊκός

Ο Παναθηναϊκός ταξίδεψε στη Βιτόρια για να αντιμετωπίσει την Μπασκόνια με στόχο την επιστροφή στις νίκες για την Ευρωλίγκα. Οι «πράσινοι» έχουν μία νίκη και μία ήττα στη διοργάνωση με Μπάγερν και Μπαρτσελόνα αντίστοιχα. Ο Εργκίν Αταμάν έχει όλους τους παίκτες στη διάθεση του εκτός από τον Ματίας Λεσόρ ο οποίος παραμένει τραυματίας και θα επιστρέψει τον επόμενο μήνα.

Πηγή: skai.gr

