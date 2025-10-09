Παναθηναϊκός: Η απόλυτη ισορροπία με Μπασκόνια και τις… παραλλαγές της

Ο Παναθηναϊκός ταξίδεψε στη Βιτόρια για να αντιμετωπίσει την Μπασκόνια με στόχο την επιστροφή στις νίκες για την Ευρωλίγκα. Οι «πράσινοι» έχουν μία νίκη και μία ήττα στη διοργάνωση με Μπάγερν και Μπαρτσελόνα αντίστοιχα. Ο Εργκίν Αταμάν έχει όλους τους παίκτες στη διάθεση του εκτός από τον Ματίας Λεσόρ ο οποίος παραμένει τραυματίας και θα επιστρέψει τον επόμενο μήνα.

