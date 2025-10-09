Η LaLiga επίσημα πια στέλνει την αναμέτρηση της Μπαρτσελόνα με τη Βιγιαρεάλ στις ΗΠΑ και πιο συγκεκριμένα το Μαϊάμι σε μια προσπάθεια εξάπλωσης του brand name του πρωταθλήματος της ικανοποίησης της επιθυμίας των οπαδών ανά τον κόσμο, ωστόσο, όπως το ξεκαθάρισε η UEFA, κάνοντας λόγο για απόφαση που δεν θα πρέπει να δημιουργήσει δεδικασμένο, έτσι και οι ποδοσφαιριστές είναι κάθετα αντίθετοι με την απόφαση αυτή.

«Ανυπομονούμε να συναντήσουμε ξανά όλους τους υποστηρικτές μας στις ΗΠΑ και θέλουμε να ευχαριστήσουμε τη LaLiga γι’ αυτή την ευκαιρία να φτάσουμε κοντά σε μια από τις κύριες στρατηγικές αγορές για το κλαμπ.

Επισκεπτόμαστε πολλά χρόνια τις ΗΠΑ και πάντοτε αισθανόμασταν το πάθος των οπαδών της Μπαρτσελόνα που ξυπνά στις ΗΠΑ. Ξέρουμε ότι έχουμε εκατομμύρια φίλους σε όλο τον κόσμο. Θα είναι σπουδαίο και για τις δύο ομάδες αυτό το παιχνίδι» είπε ο Λαπόρτα, αλλά σε όλα αυτά, ο Φρένκι Ντε Γιόνγκ βγήκε μπροστά και προφανώς εκπροσωπώντας και τους υπόλοιπους συμπαίκτες του, είπε:

«Δεν μου αρέσει που θα πάμε εκεί να παίξουμε και δεν συμφωνώ καθόλου με αυτή την απόφαση. Δεν το θεωρώ δίκαιο για τον ανταγωνισμό στο πρωτάθλημα με τις υπόλοιπες ομάδες. Τώρα δεν έχουμε μόνο να παίξουμε εκτός έδρας, αλλά και σε ουδέτερη έδρα. Δεν μου αρέσει και δεν είναι καθόλου καλό για τους ποδοσφαιριστές».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.