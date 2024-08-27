Οι μάχες των ελληνικών ομάδων στην Ευρώπη στον bwinΣΠΟΡ FM

Την Πέμπτη (29/08) όλα τα βλέμματα στρέφονται στο γεμάτο ΟΑΚΑ, με τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται τη Λανς στη ρεβάνς της ήττας του με 2-1 στη Γαλλία.

Συντονιστείτε από νωρίς στους 94,6 για να μπείτε στο ρυθμό του κρίσιμου ματς και στις 21:00 ακούστε τις προσπάθειες των παικτών του Ντιέγκο Αλόνσο για το αποτέλεσμα που θα δώσει την πρόκριση στο league phase του Conference League.

Στις 22:00 ακολουθεί το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τη Σάμροκ Ρόβερς στην Ιρλανδία, όπου ο δικέφαλος» του βορρά, μετά το επιβλητικό 4-0 στην Τούμπα, θέλει να σφραγίσει το εισιτήριο για την φάση πρωταθλήματος του Europa League.

Μετά το τέλος των αγώνων, μείνετε συνδεδεμένοι για σχόλια, αναλύσεις και φυσικά ανοιχτά μικρόφωνα για τους ακροατές, μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές.

Ακόμα μια σπουδαία ευρωπαϊκή βραδιά με τις αναμετρήσεις Παναθηναϊκός-Λανς και Σάμροκ Ρόβερς-ΠΑΟΚ έρχεται αυτήν την Πέμπτη (29/08), στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6!

