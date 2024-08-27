Ο Διεθνής Ιστιοπλοϊκός Αγώνας Άνδρου «Ιωάννης Β. Γουλανδρής» θα ολοκληρώσει τη θερινή αγωνιστική περίοδο και θα

υποδεχθεί τη φθινοπωρινή για την ιστιοπλοΐα ανοικτής θαλάσσης. Η ιστορική διοργάνωση θα διεξαχθεί για 57 η χρονιά, θα αρχίσει στις 29 Αυγούστου από τη θαλάσσια περιοχή της Βουλιαγμένης και θα ολοκληρωθεί με την Τελετή Απονομής, στις 2 Σεπτεμβρίου.

Στον αγώνα θα πάρει μέρος σχεδόν όλος ο αγωνιστικός στόλος που διαθέτει η χώρα μας ενώ ανάμεσα στα πληρώματα υπάρχουν ολυμπιονίκες, πρωταθλητές κόσμου και Ευρώπης αλλά και συμμετοχές από το εξωτερικό.

Διοργανωτές όμιλοι είναι ο Ναυτικός Όμιλος Άνδρου και ο Ναυτικός Όμιλος Ελλάδος.

«Για 57η φορά η Άνδρος περιμένει τα σκάφη και τα πληρώματα που θα αγωνιστούν στην πάντα απαιτητική διαδρομή. Φέτος με χρυσό χορηγό και πάλι το Group Private Banking Eurobank, θα συμμετάσχουν πολλά νέα, ταχύτατα σκάφη με έμπειρες ομάδες, ολυμπιονίκες και πρωταθλητές και στόχο τον επίζηλο τίτλο.

Το νησί θα υποδεχτεί αθλητές και φίλους με σειρά εκδηλώσεων τόσο πολιτιστικών όσο και γνωριμίας με τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του τόπου. Οι αγώνες θα μεταδοθούν ζωντανά σε live streaming, όπως καθιερώθηκε από πέρυσι, με θέαση από χιλιάδες φίλους της ιστιοπλοΐας σε δεκάδες χώρες», δήλωσε ο πρόεδρος του Ναυτικού Ομίλου Άνδρου Φαίδων Ταμβακάκης.

Η εκκίνηση της πρώτης ιστιοδρομίας θα πραγματοποιηθεί στις 29 Αυγούστου από τη θαλάσσια περιοχή της Βουλιαγμένης και ο στόλος, αφού διανύσει 72 ναυτικά μίλια με ιδιαίτερες προκλήσεις, θα φτάσει στην πανέμορφη Χώρα της Άνδρου. Οι ιδιαιτερότητες του αγώνα και οι γεμάτες αδρεναλίνη στιγμές που ζουν οι ιστιοπλόοι έχουν δώσει στη διοργάνωση το προσωνύμιο «The toughest race». «Με χαρά ετοιμαζόμαστε για τον 57ο Διεθνή Ιστιοπλοϊκό Αγώνα Άνδρου, που και πάλι θα φιλοξενήσει τις καλύτερες ελληνικές ομάδες να διαγωνιστούν στις δύσκολες θαλάσσιες συνθήκες που περιλαμβάνει η διαδρομή

Βουλιαγμένη - Άνδρος, περνώντας από τα περίφημα στενά του Καφηρέα.

Εύχομαι καλά πανιά σε όλους», υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΝαυτικούΟμίλου Ελλάδος Γιώργος Προκοπίου.

Χρυσός Χορηγός του αγώνα είναι το Private Banking της Eurobank. Ο Όμιλος Eurobank στηρίζει φέτος, για 7η διαδοχική φορά τη διοργάνωση, έχοντας συνδεθεί άρρηκτα με την ιστιοπλοΐα μέσω και των εξαιρετικά επιτυχημένων χορηγιών αθλητών και αθλητριών που έχουν καταφέρει να κατακτήσουν τις υψηλότερες διακρίσεις στο άθλημα σε παγκόσμιο επίπεδο. Να σημειωθεί ότι το Private Banking της Eurobank είναι τα τελευταία χρόνια ο χορηγός και του σκάφους «Velos», των Ολυμπιονικών Παναγιώτη Μάντη και Παύλου Καγιαλή. Ο Γεώργιος Ερτζάν, επικεφαλής Group Private Banking της Eurobank, σημείωσε:

«Το Private Banking του Ομίλου Eurobank, ως Χρυσός Χορηγός του 57ου Ιστιοπλοϊκού Αγώνα της Άνδρου, νησιού του ελληνικού εφοπλισμού, στηρίζει για 7η διαδοχική χρονιά μια διοργάνωση - ορόσημο για την ελληνική ιστιοπλοΐα. Αποδεικνύει έτσι, για μια ακόμη φορά, στην πράξη, πως βρίσκεται δίπλα σε αθλήτριες και αθλητές που με συγκρότηση, ταλέντο, πειθαρχία και ομαδικότητα κατακτούν σημαντικές διακρίσεις εντός αλλά και εκτός συνόρων».

Χορηγοί της διοργάνωσης είναι και οι OTESAT MARITEL, ΝΑΥΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ, L PAPAPHILIPPOU & CO LLC, PORSCHΕ, ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ, KOYRTESIS WINE ESTATE ANDROS, AΛΙΝΑ & ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΟΛΕΜΗΣ, ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΒΡΟΝΤΙΣΗΣ. Υποστηρικτές του αγώνα είναι οι YARDTECH, ZARBIS, SYMBEEOSIS, ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ ΚΥΡ ΓΙΑΝΝΗ, ANDROP, ΕΥ ΝΔΡΟΣ ΛΕΜΟΝΙ ΑΝΔΡΟΥ, ΛΑΣΚΑΡΗΣ, DANS, DEL ARTE, ΑNDRUS BEER, ΕΥΑΝΔΡΟΣ, ΙΔΡΥΜΑ ΒΑΣΙΛΗ & ΕΛΙΖΑΣ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ, ΤΑΝΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΝΗΣΣΟΣ BEER.

Ταξιδιωτικοί χορηγοί: GOLDEN STAR FERRIES και FAST FERRIES.

Χορηγός επικοινωνίας είναι ο ΣΚΑΪ και υποστηρικτές επικοινωνίας οι ΑΝΔΡΙΑΚΗ, ΕΥΑΝΔΡΟΣ, ΕΝ ΑΝΔΡΩ, ΠΕΡΙΓΥΡΟΣ, ASTERAS, ANDROS LIVADIA.

Το αγωνιστικό πρόγραμμα της διοργάνωσης εκτός από την εναρκτήρια ιστιοδρομία περιλαμβάνει και μία τοπική ενώ θα

ολοκληρωθεί με την παράκτια από τη Χώρα της Άνδρου μέχρι το Δύσβατο. Ο Διεθνής Ιστιοπλοϊκός Αγώνας Άνδρου διεξήχθη για

πρώτη χρονιά το 1967, χάρη στις προσπάθειες του Ιωάννη Β. Γουλανδρή.

