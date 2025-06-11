Μη οικονομικά βιώσιμο θεωρεί το ευρωπαϊκό μπάσκετ με τον τρόπο που λειτουργεί ο Πάου Γκασόλ. Ο Ισπανός θρύλος του μπάσκετ και του ΝΒΑ μίλησε για τους προβληματισμούς του για το μέλλον στο περιθώριο των εγκαινίων της ακαδημίας του.



«Το μοντέλο του ευρωπαϊκού μπάσκετ χρειάζεται να εξελιχθεί επειδή δεν είναι οικονομικά βιώσιμο, αφού οι περισσότερες ομάδες έχουν ζημιές. Το ΝΒΑ προσπαθεί να συνεισφέρει με λύσεις ώστε το άθλημά μας να κάνει ένα βήμα μπροστά και να συνεχίσει να αναπτύσσεται παγκοσμίως.

Δεν μπορείς απλώς να προσθέτεις περισσότερα παιχνίδια, γιατί στο τέλος εξαντλούνται οι παίκτες. Γίνεται πολλή δουλειά από τη FIBA, τα εθνικά πρωταθλήματα και επίσης από το NBA — είναι κάτι που λαμβάνεται υπόψη στη διαδικασία δημιουργίας μιας νέας ευρωπαϊκής λίγκας.



Το NBA προσπαθεί να βοηθήσει ώστε το άθλημά μας να προχωρήσει. Εγώ βρίσκομαι σε μια προνομιακή θέση για να συνεχίσω να βοηθώ στην ανάπτυξη του μπάσκετ. Όλα κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση, και θα δούμε αν τελικά έχω κάποιο ρόλο στη λίγκα ή σε κάποια ομάδα», τόνισε.



Όσο για το NCAA και την... αρπαγή δεκάδων ταλαντούχων από τις ομάδες τους άνευ αντιτίμου, είπε: «Μία από τις βασικές προτεραιότητες της FIBA είναι να ρυθμίζει και να προστατεύει. Αν κάποιος αποφασίσει να φύγει, θα πρέπει να υπάρχει κάποια αποζημίωση. Είναι μια νέα κατάσταση που μέχρι τώρα δεν υπήρχε».



Τέλος, για την ανάληψη του Ευρωμπάσκετ 2029 ανέφερε: «Είναι πολύ ευχάριστο νέο το ότι το EuroBasket 2029 θα διεξαχθεί στην Ισπανία. Το να μπορείς να παίξεις στο Μπερναμπέου θα είναι μια μοναδική εμπειρία. Το περιβάλλον και η οπτική του παίκτη είναι διαφορετικά. Θα δούμε αν θα είναι μπροστά σε 80.000 θεατές, αλλά είναι κάτι πολύ θετικό που θα βοηθήσει το άθλημα να συνεχίσει να αναπτύσσεται».

