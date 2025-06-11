Παναθηναϊκός: Επιστροφή στη Λεωφόρο για 7η φορά από το 1984 - Στο ΟΑΚΑ τα ευρωπαϊκά ματς

Η Λεωφόρος Αλεξάνδρας ανοίγει ξανά τις πύλες της για να υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό. Το «Απόστολος Νικολαΐδης», το γήπεδο που έχει ταυτιστεί με τις πιο ένδοξες στιγμές του συλλόγου, γίνεται και πάλι η έδρα των «πράσινων» για τη σεζόν 2025-2026 στις εγχώριες διοργανώσεις, σε μια επιστροφή που σηματοδοτεί την 7η επιστροφή του «τριφυλλιού» στο ιστορικό του σπίτι.

Η απόφαση ελήφθη λόγω των εκτεταμένων εργασιών αποκατάστασης στα στέγαστρα του ΟΑΚΑ, που καθιστούν αδύνατη τη χρήση του σταδίου για τους εγχώριους αγώνες. Έτσι, ο Παναθηναϊκός επιστρέφει στη φυσική του έδρα για τις αναμετρήσεις της Stoiximan Super League και του Κυπέλλου, ενώ οι ευρωπαϊκοί αγώνες θα διεξάγονται στο ΟΑΚΑ.

Η Λεωφόρος δεν είναι απλώς ένα γήπεδο. Είναι το σύμβολο της ταυτότητας του Παναθηναϊκού. Από το 1922 έως το 1984 αποτέλεσε το αδιαμφισβήτητο «κάστρο» του συλλόγου. Έκτοτε, η σχέση με το γήπεδο υπήρξε διαρκής, με αλλεπάλληλες επιστροφές, που κάθε φορά επιβεβαίωναν τον άρρηκτο δεσμό ομάδας και έδρας.



Η πρώτη επιστροφή ήρθε τη σεζόν 1988/89, όταν ο Παναθηναϊκός αγωνίστηκε για εννέα αγώνες στη Λεωφόρο λόγω έργων στο ΟΑΚΑ. Το 2000, το γήπεδο ανακαινίστηκε πλήρως και φιλοξένησε τον σύλλογο για μια πενταετία γεμάτη επιτυχίες, με αποκορύφωμα το νταμπλ του 2004. Το 2007, οι «πράσινοι» επέστρεψαν για μία ακόμη σεζόν, ενώ το 2010-11 αγωνίστηκαν για ένα μόνο ματς, λόγω ανακατασκευής του χλοοτάπητα στο ΟΑΚΑ.



Το καλοκαίρι του 2013, η διοίκηση Αλαφούζου αποφάσισε την πλήρη επιστροφή στη Λεωφόρο, με την ομάδα να αγωνίζεται εκεί για πέντε συνεχόμενα χρόνια. Το 2021, μετά από 31 μήνες απουσίας, ο Παναθηναϊκός επέστρεψε ξανά για αγώνα με τον ΠΑΣ Γιάννινα, λόγω προβλημάτων στον αγωνιστικό χώρο του ΟΑΚΑ.



Μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένονται και οι ανακοινώσεις για τα εισιτήρια διαρκείας της νέας σεζόν, με τους φίλους του «τριφυλλιού» να ετοιμάζονται να επιστρέψουν στις εξέδρες, που έχουν φιλοξενήσει αμέτρητες στιγμές δόξας, πάθους και ιστορίας.

