Παναθηναϊκός για Μπούτα: «Δεν τελεσφόρησαν οι διαπραγματεύσεις»

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός τη Δευτέρα τοποθετήθηκε επίσημα στη φημολογία γύρω από την υπόθεση του Αουρέλιο Μπούτα.



«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός διευκρινίζει ότι οι διαπραγματεύσεις για τη μετεγγραφή του ποδοσφαιριστή Αουρέλιο Μπούτα από την Άιντραχτ Φρανκφούρτης δεν τελεσφόρησαν. Οτιδήποτε άλλο δημοσιεύτηκε στα ΜΜΕ ουδεμία σχέση έχει με την πραγματικότητα» υπογραμμίζεται σε σχετική ανακοίνωση.

Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει να κοιτάει για παίκτη πρώτης γραμμής που θα καλύψει το δεξί άκρο της άμυνας, ώστε να καλυφθεί το κενό του Γιώργου Βαγιαννίδη, από τη στιγμή που δεν ολοκληρώθηκε η μεταγραφή του παίκτη της Άϊντραχτ Φρανκφούρτης.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.