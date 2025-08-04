ΑΕΚ: Με Άντερλεχτ ή Σέριφ στα πλέι-οφ του Conference League

Σχετικά ευνοϊκή κλήρωση είχε η ΑΕΚ στα πλέι-οφ του Conference League.



Η «Ένωση» απέφυγε αντιπάλους από τα κορυφαία πρωταθλήματα, όπως οι Ράγιο Βαγιεκάνο και η Στρασμπούρ και τη δυνατή τα τελευταία χρόνια, Άλκμααρ.

Εφόσον αποκλείσει λοιπόν τον Άρη Λεμεσού στο γ’ προκριματικό της διοργάνωσης, θα τεθεί αντιμέτωπη με τον νικητή του ζευγαριού Άντερλεχτ-Σέριφ Τίρασπολ.



Το πρώτο ματς θα γίνει στις 21 Αυγούστου και αν οι «κιτρινόμαυροι» έχουν προκριθεί, θα το δώσουν εκτός έδρας.



Όσο για τη ρεβάνς, είναι προγραμματισμένη μια εβδομάδα αργότερα, στις 28 Αυγούστου και θα διεξαχθεί, αν η ΑΕΚ έχει περάσει, στην OPAP Arena.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.