Παγκάκης: «Δεν προχωράει του Μπούτα στον Παναθηναϊκό - Αυτά φέρνει ο Ζαρουρί»

Oι «πράσινοι» αποφάσισαν να μην ολοκληρώσουν την απόκτησή του 28χρονοu Ανγκολέζου - Ακούστε τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού μέσω του bwinΣΠΟΡ FM

Τα τελευταία νέα από το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού μετέφερε ο Νίκος Παγκάκης μέσω του bwinΣΠΟΡ FM 94,6.

O ρεπόρτερ του σταθμού, αρχικά αναφέρθηκε στο Αουρέλιο Μπούτα, του οποίου η μεταγραφή «ναυαγεί», αφού υπήρξε διαφορά στο οικονομικό και πλέον οι «πράσινοι» στρέφονται σε άλλη περίπτωση ποδοσφαιριστή για το δεξί άκρο της άμυνας.



Εν συνεχεία μίλησε για τον Ανάς Ζαρουρί αναλύοντας τα στοιχεία του και όσα θα προσδώσει στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού, ενώ έδωσε ιδιαίτερη σημασία στην ποιότητα και την υπεροπλία που θα δώσει στο ρόστερ στο μεσοεπιθετικό κομμάτι.

