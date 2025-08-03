Τα τελευταία νέα από το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού μετέφερε ο Νίκος Παγκάκης μέσω του bwinΣΠΟΡ FM 94,6.



O ρεπόρτερ του σταθμού, αρχικά αναφέρθηκε στο Αουρέλιο Μπούτα, του οποίου η μεταγραφή «ναυαγεί», αφού υπήρξε διαφορά στο οικονομικό και πλέον οι «πράσινοι» στρέφονται σε άλλη περίπτωση ποδοσφαιριστή για το δεξί άκρο της άμυνας.

Εν συνεχεία μίλησε για τοναναλύοντας τα στοιχεία του και όσα θα προσδώσει στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού, ενώ έδωσε ιδιαίτερη σημασία στην ποιότητα και την υπεροπλία που θα δώσει στο ρόστερ στο μεσοεπιθετικό κομμάτι.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.