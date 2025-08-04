Λογαριασμός
Σερβέτ ή Ουτρέχτη: Οι πιθανοί αντίπαλοι του Παναθηναϊκού στα playoffs του Conference League

Διαβάστε ποια θα αντιμετωπίσει Παναθηναϊκός στα playoffs του Conference League εάν αποκλειστεί από την Σαχτάρ

Παναθηναϊκός: Σερβέτ ή Ουτρέχτη οι πιθανοί αντίπαλοι στα playoffs του Conference League

Μετά την υποψήφια αντίπαλό του στο Europa League εάν μπορέσει και προκριθεί απέναντι στη Σαχτάρ, ο Παναθηναϊκός έμαθε και την ομάδα που θα τεθεί αντιμέτωπος στα playoffs του Conference League στην περίπτωση που τα καταφέρει απέναντι στους Ουκρανούς.

Μετά την κλήρωση που έγινε οι πράσινοι θα παίξουν με την ομάδα που θα αποκλειστεί από το ζευγάρι των Σερβέτ ή Ουτρέχτη.

Το πρώτο παιχνίδι θα γίνει στις 21 Αυγούστου στην έδρα του Παναθηναϊκού, δηλαδή, το ΟΑΚΑ, ενώ το δεύτερο στις 28 Αυγούστου στην έδρα της ομάδας που θα αποκλειστεί από το ζευγάρι των Ελβετών με τους Ολλανδούς.

