Προπόνηση για πρώτη φορά στην Αυστραλία για τον Παναθηναϊκό με πρόσωπο έκπληξη. Ο λόγος για τον άσο των Σικάγο Μπούλς, Τζος Γκίντι. Επίσης, υπήρξαν άλλα πέντε πρόσωπα που προστέθηκαν το πρόγραμμα του «τριφυλλιού» και είναι αθλητές της Αυστραλίας. Ο λόγος για τους Τζάκσον Μακόι, Έρικ Καφρίτσας, Μόγιαβ Κινγκ, Ντίλον Σμιθ και Ζακ Τριπλέτ.

Από τον Παναθηναϊκό ήταν οι Ναν, Ρογκαβόπουλος, Γκραντ και Κουζέλογλου, οι οποίοι προπονήθηκαν για περίπου 1,5 ώρα. Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι στις κερκίδες βρέθηκαν εκατοντάδες παιδάκια από ελληνικό δίγλωσσο σχολείο.

Ο Αυστραλός άσος των Μπουλς δήλωσε: «Σε αυτό το γήπεδο προπονούμαι καθημερινά και ήταν μια καλή ευκαιρία να κάνω μια καλή προπόνηση, με μια πολύ πολύ καλή ομάδα, μια αξιοσέβαστη ομάδα».

Για τα όσα είπε με Ναν και Γκραντ: «Μου μίλησαν και οι δύο με τα καλύτερα λόγια για τον Παναθηναϊκό, την πόλη και την Ελλάδα. Ήταν πολύ ωραίο που έπαιξα μαζί τους σήμερα».

Σε ερώτηση που δέχθηκε για το αν θα έπαιζε στην Ευρωλίγκα: «Δεν ξέρω, μια μέρα ίσως, ποτέ μην λες ποτέ. Μίλησα με τους Ναν-Γκραντ, αγαπούν την Ελλάδα, μιλούν με τα καλύτερα λόγια για τον Παναθηναϊκό, ίσως μια μέρα να παίξω στην Ευρώπη».

