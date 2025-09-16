Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Το «έκαψε» στον Φέρρη η Εθνική για το χάλκινο: Ο χορός Γιάννη, Σπανούλη, Λαρεντζάκη & Λιόλιου - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Το γλέντησε στον Φέρρη η Εθνική - Ο χορός Γ. Αντετοκούνμπο, Σπανούλη, Λαρεντζάκη και Λίολιου και το τραγούδι από τον άσο του Ολυμπιακού

Εθνικλη Ελλάδας

Ξέδωσε η Εθνική για το χάλκινο στο Ευρωμπάσκετ. Η αποστολή της γαλανόλευκης επέστρεψε το μεσημέρι της Δευτέρας από τη Ρίγα, έχοντας γεμάτες τις αποσκευές της με το αστραφτερό μετάλλιο.

Αρκετές ώρες αργότερα οι παίκτες της Εθνικής μαζί με τις συνοδούς τους, ο Βασίλης Σπανούλης και το υπόλοιπο σταφ της ομάδας, αλλά και ο πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος βρέθηκαν σε γνωστό κέντρο και γιόρτασαν prive την κατάκτηση της 3ης θέσης.

Ξεχώρισαν ο χορός των Γιάννη Αντετοκούνμπο, Βασίλης Σπανούλη, Γιαννούλη Λαρεντζάκη και Βαγγέλη Λιόλιου. Όπως και το τραγούδι από τον άσο του Ολυμπιακού, για τον «Γιάννη, τον Λαρεντζάκη, τον Σλούκα και τα άλλα παιδιά», στο οποίο είχε παραφράσει το αντίστοιχο τραγούδι για το έπος του 1987, «με τον Γκάλη, τον Γιαννάκη, τον Φιλίππου και τα άλλα παιδιά…»

Εθνική Ελλάδος

Εθνική Ελλάδος

Εθνική Ελλάδος

Εθνική Ελλάδος

Εθνική Ελλάδος

Εθνική Ελλάδος

Εθνική Ελλάδος

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Εθνική Ελλάδας Βασίλης Σπανούλης Γιάννης Αντετοκούνμπο Ευρωμπάσκετ 2025
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
14 0 Bookmark