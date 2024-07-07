Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Η απίστευτη Μάχουτσικ έσπασε το στοιχειωμένο παγκόσμιο ρεκόρ της Κονσταντίνοβα στο ύψος γυναικών - Βίντεο

Το στοιχειωμένο ρεκόρ που κρατούσε από το 1987 η Στέφκα Κονσταντίνοβα στο ύψος Γυναικών κατέρριψε η Ουκρανή, Γιαροσλάβα Μάχουτσικ, με απίθανο άλμα στα 2 μέτρα και 10 εκατοστά στο Diamond League

Η απίστευτη Μάχουτσικ έσπασε το στοιχειωμένο παγκόσμιο ρεκόρ της Κονσταντίνοβα στο ύψος γυναικών

Κατέρριψε... στοιχειωμένο ρεκόρ και έγραψε το όνομά της με «χρυσά» γράμματα στην ιστορία του ύψους Γυναικών η Γιαροσλάβα Μάχουτσικ!

Η 22χρονη Ουκρανή πραγματοποίησε έναν ασύλληπτο αγώνα στο Diamond League του Παρισιού, πετώντας στους αιθέρες, σπάζοντας το παγκόσμιο ρεκόρ του αγωνίσματος, το οποίο και κατείχε η Στέφκα Κονσταντίνοβα από το μακρινό 1987!



Συγκεκριμένα, η νεαρή πρωταθλήτρια, αφού έγινε η μόλις τρίτη αθλήτρια όλων των εποχών που ξεπερνά τα 2,07μ., πήρε την απόφαση να δοκιμάσει και στα 2,10μ., τα οποία και πέρασε με την πρώτη προσπάθεια (!), σπάζοντας το παγκόσμιο ρεκόρ κατά ένα εκατοστό μετά από 34 χρόνια!

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: στίβος
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
13 0 Bookmark