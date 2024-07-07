Κατέρριψε... στοιχειωμένο ρεκόρ και έγραψε το όνομά της με «χρυσά» γράμματα στην ιστορία του ύψους Γυναικών η Γιαροσλάβα Μάχουτσικ!



Η 22χρονη Ουκρανή πραγματοποίησε έναν ασύλληπτο αγώνα στο Diamond League του Παρισιού, πετώντας στους αιθέρες, σπάζοντας το παγκόσμιο ρεκόρ του αγωνίσματος, το οποίο και κατείχε η Στέφκα Κονσταντίνοβα από το μακρινό 1987!







Συγκεκριμένα, η νεαρή πρωταθλήτρια, αφού έγινε η μόλις τρίτη αθλήτρια όλων των εποχών που ξεπερνά τα 2,07μ., πήρε την απόφαση να δοκιμάσει και στα 2,10μ., τα οποία και πέρασε με την πρώτη προσπάθεια (!), σπάζοντας το παγκόσμιο ρεκόρ κατά ένα εκατοστό μετά από 34 χρόνια!

