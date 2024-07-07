Νέο παγκόσμιο ρεκόρ από την Φέιθ Κιίπιεγκον στα 1.500 μέτρα γυναικών. Η Κενυάτισσα πρωταθλήτρια τερμάτισε σε 3.49.04 στον τελικό του αγωνίσματος στο Diamond League στίβου του Παρισιού κι άφησε στην ιστορία το δικό της 3.49.11 από τον Ιούνιο του 2023, γράφοντας ξανά ιστορία.



H Κίπιεγκον είχε φετινό ρεκόρ 3:53.98 και πέρασε τα 1200 μέτρα σε 3:04.75, κάνοντας το 400άρι σε 1:00.94 πριν τερματίσει και «σπάσει» ξανά τα χρονόμετρα στη γαλλική πρωτεύουσα.

