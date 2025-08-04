Παναθηναϊκός: «Έτοιμος για μάχη»: Το βίντεο του Ζαρουρί από την άφιξη μέχρι τις υπογραφές

Τρομερά ενθουσιασμένος και χαμογελαστός ήταν από την πρώτη μέχρι και την τελευταία στιγμή ο Ανάς Ζαρουρί, για τη μετακίνησή του στον Παναθηναϊκό.



Ο Μαροκινός ανακοινώθηκε με τη μορφή δανεισμού και οψιόν αγοράς, προερχόμενος από τη Λανς και το πρωί της Δευτέρας (4/8) έκανε και την πρώτη του προπόνηση με τη νέα του ομάδα στο Κορωπί.

Μετά τα εξαιρετικά βίντεο και τις αναρτήσεις της ΠΑΕ και ο ίδιος ο Ανάς Ζαρουρί, θέλησε να βιντεοσκοπήσει τις στιγμές του μέχρι να επισημοποιηθεί το deal.



Έτσι, στο προσωπικό του κανάλι στο YouTube ανήρτησε ένα βίντεο το οποίο ξεκινάει από την αναχώρηση του από το αεροδρόμιο των Βρυξελλών, όπου παρακολουθούσε στα social media, κάποια βίντεο από την «πράσινη» εξέδρα.



Μεταξύ άλλων ξεχωρίζει και η στιγμή της άφιξης του στα γραφεία της ΠΑΕ και η συζήτηση με τον τεχνικό διευθυντή, Γιάννη Παπαδημητρίου, για το μεγάλο πρότζεκτ του Βοτανικού, αλλά και τη λειτουργεία της ομάδας, ενώ το βίντεο κλείνει με ένα μήνυμα προς τον κόσμο του Παναθηναϊκού στο οποίο γράφει: «Έτοιμος για μάχη, πάμε τριφύλλι»!



Δείτε το εντυπωσιακό βίντεο:

