Conference League: Τα προφίλ των υποψήφιων αντιπάλων Παναθηναϊκού, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ στα playoffs

Η κλήρωση για τα playoffs του Europa Conference League φέρνει μπροστά σε κρίσιμες προκλήσεις τις ελληνικές ομάδες, με το βλέμμα στραμμένο στη League Phase της διοργάνωσης. Παναθηναϊκός, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ θα κληθούν να ξεπεράσουν εμπόδια με ποικίλα προφίλ: ιστορικές ομάδες με ευρωπαϊκή εμπειρία, ανερχόμενους συλλόγους με… φόρα ή εκπλήξεις που ήδη «πλήγωσαν» ελληνικές ομάδες.



Από τη γεμάτη ποιότητα Άντερλεχτ και την πάντα επικίνδυνη Ουτρέχτη, μέχρι τη νεοεμφανιζόμενη Αράζ που άφησε εκτός τον Άρη και την Ομόνοια, τα ζευγάρια του επόμενου γύρου αναμένεται να κρίνουν πολλά για την ευρωπαϊκή πορεία των ελληνικών συλλόγων.

Φυσικά στην περίπτωση του Παναθηναϊκού και το ΠΑΟΚ ελπίζουμε πως δεν θα χρειαστεί να αναμετρηθούν στα playoffs του Conference League και να έχουν προκριθεί σε αυτά του Europa League. Αντιθέτως, η Ένωση οφείλει να αποκλείσει τον Άρη Λεμεσού και να συνεχίσει την πορεία της μέχρι τη League Phase.

Σερβέτ και Ουτρέχτη

Η Σερβέτ ολοκλήρωσε την περσινή σεζόν ως 2η στην Ελβετία, φτάνοντας μέχρι τα προκριματικά του Champions League, ωστόσο η φετινή της εικόνα απέχει πολύ από τις υψηλές προσδοκίες. Αποκλείστηκε από τη Βικτόρια Πλζεν στον 2ο γύρο των προκριματικών, ενώ στην εγχώρια λίγκα μετράει δύο ήττες σε ισάριθμες αγωνιστικές.



Μεγάλο πλήγμα αποτέλεσε η αποχώρηση του αστέρα της, Ντέρεκ Κουτέσα, με προορισμό την ΑΕΚ, ενώ δεν υπήρξε ουσιαστική ενίσχυση του ρόστερ. Η αλλαγή στην τεχνική ηγεσία ήρθε άμεσα, με τον Μπόγιαν Ντίμιτς να αναλαμβάνει τις τύχες της ομάδας. Σημείο αναφοράς πλέον ο δημιουργικός μέσος Τιμοτέ Κονιά.



Η Σερβέτ ήταν πιθανή αντίπαλος του Παναθηναϊκού στον 3ο προκριματικό γύρο του Champions League, αλλά οι αποκλεισμοί αμφότερων το έφεραν στο Conference League.



Η Ουτρέχτη, αντιθέτως, έχει ξεκινήσει εντυπωσιακά τη φετινή ευρωπαϊκή της διαδρομή, με δύο νίκες επί της Σέριφ Τίρασπολ και ξεκάθαρη πρόθεση για μακρά πορεία στην Ευρώπη. Πέρυσι τερμάτισε 4η στην Eredivisie, ενώ φέτος θέλει να κάνει το βήμα παραπάνω.



Στο ρόστερ της ξεχωρίζει ο Έλληνας διεθνής Βασίλης Μπάρκας, που αποτελεί βασικό τερματοφύλακα, ενώ η επένδυση περίπου 7 εκατομμυρίων ευρώ στις μεταγραφές δείχνει ξεκάθαρα τις φιλοδοξίες της. Πιο ηχηρή προσθήκη ο Νοά Κατλίν από τη Λοριάν (2,8 εκατ. ευρώ).



Προπονητής της είναι ο πολύπειρος Ρον Γιανς, ενώ πρόκειται για μία νεανική ομάδα, με μόλις τρεις παίκτες άνω των 30 - ανάμεσά τους ο αρχηγός Φερχέφερ και οι δύο τερματοφύλακες (Μπάρκας και ένας ακόμη). Η Ουτρέχτη συνδυάζει ταλέντο και φιλοδοξία και δείχνει ήδη πως αποτελεί υπολογίσιμο αντίπαλο για οποιονδήποτε.

Άντερλεχτ και Σέριφ Τίρασπολ

Η Άντερλεχτ είναι η πολυνίκης ομάδα του βελγικού ποδοσφαίρου και… παλιά γνώριμη των ελληνικών συλλόγων. Μόνο με την ΑΕΚ έχει αναμετρηθεί 6 φορές σε ομίλους, με 3 ισοπαλίες και 3 ήττες για την Ένωση, που δεν την έχει κερδίσει ποτέ!



Το φετινό καλοκαίρι, η Άντερλεχτ έχει πραγματοποιήσει εντυπωσιακές κινήσεις, έχοντας ξοδέψει πάνω από 16 εκατ. ευρώ σε μεταγραφές. Μεγάλο όνομα ο Κάσπερ Ντόλμπεργκ, άλλοτε επιθετικός του Άγιαξ, ενώ στον πάγκο βρίσκεται ο Μπέσνικ Χάσι, πρώην προπονητής του Ολυμπιακού.



Πέρυσι τερμάτισε 4η στο βελγικό πρωτάθλημα, ενώ αποκλείστηκε από τη Χάκεν στον 2ο προκριματικό του Europa League. Η σεζόν 2025/26 ξεκίνησε ιδανικά εγχώρια, με 2/2 νίκες στο πρωτάθλημα και βλέψεις για επιστροφή στην ευρωπαϊκή καταξίωση.



Από την άλλη, η Σέριφ Τίρασπολ παραμένει η κορυφαία δύναμη της Μολδαβίας και συνεχίζει να αποτελεί τακτικό επισκέπτη στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Πέρυσι κατέκτησε το Κύπελλο Μολδαβίας, ενώ στον πάγκο της βρίσκεται ο έμπειρος Βίκτορ Μιχάιλοφ.



Ξεκίνησε τη φετινή πορεία της από τα προκριματικά του Europa League, αλλά γνώρισε δύο ήττες από την Ουτρέχτη, γνωρίζοντας πρόωρο αποκλεισμό. Ωστόσο, η εμπειρία της από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και το σκληροτράχηλο στυλ της την καθιστούν πάντα επικίνδυνη αντίπαλο.



Η Σέριφ έχει «πατήσει» και φάση ομίλων Champions League στο πρόσφατο παρελθόν (2021/22), ενώ φημίζεται για την αποτελεσματικότητά της εντός έδρας στο Τιρασπόλ, παρά το μικρό μέγεθος του πρωταθλήματός της.

Αράζ και Ομόνοια

Η Αράζ Ναχτσιβάν έκανε εντυπωσιακή είσοδο στο ελληνικό ποδοσφαιρικό προσκήνιο, αφήνοντας εκτός Conference League τον Άρη. Η ομάδα από το Αζερμπαϊτζάν εκμεταλλεύτηκε την ανετοιμότητα των «κιτρίνων» και προκρίθηκε στον επόμενο γύρο, πανηγυρίζοντας μια ιστορική πρόκριση, γράφοντας τη δική της ευρωπαϊκή σελίδα.



Η ιστορία της μόνο σταθερή δεν είναι. Από την ίδρυσή της το 1967, πέρασε από αλλεπάλληλες διαλύσεις και επανεκκινήσεις, με πιο πρόσφατη την αποχώρησή της το 2014, λόγω καταγγελιών. Το 2023 επανιδρύθηκε, κατέκτησε το πρωτάθλημα στην 2η κατηγορία και επέστρεψε στην Premier League, όπου και έλαμψε.



Έδρα της είναι το Δημοτικό Στάδιο του Ναχτσιβάν (12.000 θέσεις), στην απομονωμένη ομώνυμη περιοχή του Αζερμπαϊτζάν, κοντά σε Ιράν, Τουρκία και Αρμενία, ωστόσο, αγωνίζεται στο Μπακού.



Το ρόστερ, αξίας 9,5 εκατομμυρίων ευρώ, αποτελείται κυρίως από Αζέρους και Βραζιλιάνους ποδοσφαιριστές, με κορυφαίο τον Φελίπε Σάντος (28χρονος εξτρέμ με 10 γκολ πέρυσι, που αποκτήθηκε από την Χάποελ Χάιφα).



Στην τεχνική ηγεσία βρίσκεται ο Ελμάρ Μπαχσίγιεφ, πρώην προπονητής της Γκαμπάλα, που ανέλαβε τον Απρίλιο και ήδη μετρά 22 νίκες σε 51 αγώνες, προσδίδοντας αγωνιστική σταθερότητα και συνοχή στο νεοσύστατο πρότζεκτ.



Από την άλλη, η Ομόνοια αποτελεί ένα από τα πιο βαριά χαρτιά του κυπριακού ποδοσφαίρου, με 21 πρωταθλήματα, 16 κύπελλα και 17 Super Cup. Την περσινή σεζόν, κατάφερε να τερματίσει στην 3η θέση μέσω ισοβαθμίας με την ΑΕΚ Λάρνακας, εξασφαλίζοντας ευρωπαϊκή έξοδο. Στο κύπελλο έφτασε μέχρι τα ημιτελικά, αποκλείστηκε όμως από την ίδια ομάδα.



Η φετινή προετοιμασία περιλάμβανε και ένα δυνατό τεστ απέναντι στην ΑΕΚ στο ΟΑΚΑ, όπου γνώρισε την ήττα με 1-0. Αγωνίζεται στο ΓΣΠ της Λευκωσίας (22.859 θέσεις), το οποίο είναι το μεγαλύτερο γήπεδο της Κύπρου και χρησιμοποιεί και ο ΑΠΟΕΛ.



Το ρόστερ διαθέτει ποιότητα και εμπειρία, με ηγέτη τον Στέφαν Γιόβετιτς. Φέτος προστέθηκε και ο μέχρι πρότινος εξτρέμ του Asteras AKTOR, Τάσος Χατζηγιοβάνης.



Στην τεχνική ηγεσία επέστρεψε ο Χένινγκ Μπεργκ, ο άνθρωπος που την οδήγησε στην κορυφή του κυπριακού ποδοσφαίρου το 2021. Ο Νορβηγός τεχνικός έρχεται ξανά για να φέρει ισορροπία ανάμεσα σε εμπειρία και νεανικό ενθουσιασμό, σε μια ομάδα που διψά για ευρωπαϊκή καταξίωση.

