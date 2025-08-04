O Βέλντε στο MLS - Το ποσό που παίρνει ο Ολυμπιακός

Αποχωρεί από τον Ολυμπιακό ο Κρίστοφερ Βέλντε.

Σύμφωνα με τον έγκυρο ρεπόρτερ Τομ Μπόγκερτ και την ιστοσελίδα «Givemesport», οι Πειραιώτες έφτασαν σε συμφωνία με την Πόρτλαντ Τάιμπερς για την πώληση του Νορβηγού εξτρέμ.

Μάλιστα, οι πληροφορίες της ιστοσελίδας αναφέρουν πως θα δοθεί από τους Αμερικανούς το ποσό των 5 εκατ. δολαρίων, δηλαδή κάτι παραπάνω από 4,2 εκατ. ευρώ.

Αυτό σημαίνει πως ο Ολυμπιακός βγαίνει και… κερδισμένος από το deal, αφού είχε δαπανήσει ένα ποσό κοντά στα 4 εκατ. ευρώ το περασμένο καλοκαίρι για να τον αποκτήσει από τη Λεχ Πόζναν.

Βέβαια, λίγο αργότερα ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο ανέφερε πως το συνολικό πακέτο φτάνει τα 7 εκατ. ευρώ, εννοώντας προφανώς μαζί και με τα μπόνους. Ένα ποσό σχεδόν διπλάσιο από αυτό που έδωσε ο Ολυμπιακός για να αποκτήσει τον ποδοσφαιριστή από τον πολωνικό σύλλογο.

