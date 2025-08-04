Γιάννης Αντετοκούνμπο: Ενσωματώθηκε στις προπονήσεις της Εθνικής

Στην προετοιμασία της Εθνικής Ελλάδας ενσωματώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (04/08) ο Γιάννης Αντετοκούνμπο!



Όπως αναμενόταν, ο «Greek Freak» έδωσε κανονικά το «παρών» στη σημερινή προπόνηση της «γαλανόλευκης» στο ΟΑΚΑ στο πλαίσιο της προετοιμασίας της για το Eurobasket 2025.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ των Μιλγουόκι Μπακς είχε πάρει σχετική άδεια από την Ομοσπονδία να απουσιάσει για μερικές ημέρες.



Έτσι λοιπόν, για πρώτη φορά στην προετοιμασία της Εθνικής, ο Ομοσπονδιακός τεχνικός της χώρας μας, Βασίλης Σπανούλης, είχε όλους τους παίκτες στη διάθεσή του, συνεχίζοντας το «χτίσιμο» και την σκληρή δουλειά ενόψει του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος.



Θυμίζουμε πως την ερχόμενη Τετάρτη (06/08, 20:00), η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει το Βέλγιο σε φιλική αναμέτρηση στο κλειστό των ολυμπιακών εγκαταστάσεων.

