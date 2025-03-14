Πάλεψε στο «Αρτέμιο Φράνκι», αλλά πλήρωσε το κακό του πρώτο ημίχρονο και αποχαιρέτισε το Conference League ο Παναθηναϊκός. Οι «πράσινοι» γνώρισαν την ήττα 3-1 από τη Φιορεντίνα και πλέον στρέφει την προσοχή του στα playoffs της Stoiximan Super League. Παρά τον αποκλεισμό όμως στο «τριφύλλι» έχουν αρκετούς λόγους να μένουν ικανοποιημένοι για την πορεία που πραγματοποιήθηκε φέτος, αλλά και για το βήμα παραπάνω που έγινε.



Και αυτό γιατί o Παναθηναϊκός θα βάλει στο ταμείο του ένα ποσό κοντά στα 9 εκατ. ευρώ. Συγκεκριμένα πήρε 530 χιλ. ευρώ από τα προκριματικά 3.17 εκατ. ευρώ από την παρουσία στην League Phase του Conference League, 1.33 εκατ. ευρώ από τις τρεις νίκες και την μία ισοπαλία, 910 χιλ. ευρώ από την θέση που τερμάτισε στην κατάταξη, 200 χιλ. ευρώ από την πρόκριση στα Play-Offs και 800 χιλ. ευρώ από την πρόκριση στους «16». Τέλος, από το value pillar υπολογίζεται πως θα εισπράξει 1.74 εκατ. ευρώ.

Τα κέρδη όμως δεν είναι μόνο οικονομικά. Ο Παναθηναϊκός για πρώτη φορά από τη σεζόν 2008/09 ήταν, ενώ ο συνολικός συντελεστής 5ετίας του έχει ήδη ανέβει στους 16.000 πόντους από τους 5.000 πέρυσι., φέτος είναι αυτή τη στιγμή στοΌλα αυτά θα έχουν το αποτύπωμά τους στις. Ο Παναθηναϊκός δύσκολα θα κατακτήσει το πρωτάθλημα όντας στο -10 από τον Ολυμπιακό και ο πιο ρεαλιστικός στόχος είναι η δεύτερη θέση, όπου είναι στο -3 από την ΑΕΚ. Εφόσον τα καταφέρει, θα λάβει μέρος στονμε υποψήφιους αντιπάλους Ρέιντζερς, Βασιλεία και Σπάρτα Πράγας ως ανίσχυρος, εκτός κι αν ο φετινός νικητής του Europa League έχει απευθείας θέση στο League Stage μέσω του πρωταθλήματός του, οπότε σε αυτή την περίπτωση η Μπενφίκα θα ανέβει απευθείας στο League Stage, Ρέιντζερς και Βασιλεία θα γίνουν ισχυρές και ο Παναθηναϊκός θα γίνει ισχυρός με υποψηφίους αντιπάλους Μπραν και Αούστρια Βιέννης.Αν ο Παναθηναϊκός είναι τρίτος και ΔΕΝ κατακτήσει το Κύπελλο ο ΟΦΗ ή ο Αστέρας, τότε οι «πράσινοι» θα πάρουν το εισιτήριο για το, ξεκινώντας από τον τρίτο προκριματικό, με πρώτο ματς στις 7 Αυγούστου και ρεβάνς στις 14. Αυτό σημαίνει πως ο Παναθηναϊκός με 2/2 προκρίσεις θα μπει στο League Stage του Europa και με 1/2 σε αυτό του Conference League. Οι «πράσινοι» θα είναι ισχυροί τόσο στην κλήρωση του τρίτου προκριματικού του Europa, όσο και πιθανότατα και στα playoffs, όπως και σε όλες τις κληρώσεις του, αν τυχόν συνεχίσει ή τελικά μετάσχει στο Conference.Αν ο Παναθηναϊκός είναι τρίτος με κατάκτηση Κυπέλλου από ΟΦΗ ή Αστέρα ή τέταρτος, τότε θα είναι ισχυρός σε όλες τις κληρώσεις των προκριματικών του, αλλά δεν θα έχει την πολυτέλεια δεύτερης ευκαιρίες σε περίπτωση καλοκαιρινού αποκλεισμού.

