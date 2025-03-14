Πέταξε ένα ημίχρονο, έδειξε χαρακτήρα, αλλά αποκλείστηκε ο Παναθηναϊκός

Το ευρωπαϊκό ταξίδι του Παναθηναϊκού σταμάτησε στη Φλωρεντία... Οι «πράσινοι» άργησαν να ανεβάσουν ρυθμό και μοιραία ηττήθηκαν 3-1 από τη Φιορεντίνα, που συνεχίζει στα προημιτελικά του Conference League.

Κακή στο πρώτο μέρος η ομάδα του Ρούι Βιτόρια, δέχτηκε δύο γκολ από Μαντράγκορα και Γκούντμουντσον, με το «τριφύλλι» να αλλάζει πρόσωπο στο δεύτερο ημίχρονο και να σπαταλά πολλές ευκαιρίες, πριν δεχτεί κόντρα στη ροή του αγώνα τρίτο τέρμα από τον Κεν.

Ο Ιωαννίδης μείωσε με πέναλτι και μετέτρεψε σε θρίλερ τα τελευταία λεπτά, όμως το 3-1 δεν άλλαξε και ο Παναθηναϊκός έμεινε εκτός Ευρώπης.

Στο μυαλό του κόουτς

Σχηματισμό 3-5-2 επέλεξε ο Ραφαέλε Παλαντίνο, με τον Ντε Χέα στο τέρμα και τους Πόνγκρατσιτς, Κομούτσο και Ρανιέρι στην άμυνα. Η πεντάδα στα χαφ απαρτίστηκε από Ντοντό, Μαντράγκορα, Κατάλντι, Φατζόλι και Γκόζενς, με Κεν και Γκούντμουντσον μπροστά.

Ο δε Ρούι Βιτόρια πορεύτηκε με 4-3-3, έχοντας στο τέρμα τον Ντραγκόφσκι και τους Βαγιαννίδη, Αράο, Ίνγκασον και Μλαντένοβιτς στην άμυνα. Τριάδα στα χαφ έπαιξαν οι Μαξίμοβιτς, Τσέριν και Ουναΐ, με τους Τετέ-Τζούριτσιτς στα άκρα της επίθεσης και τον Σφιντέρσκι στην κορυφή αυτής.

Το ματς

Οι «βιόλα» ήθελαν ένα γρήγορο γκολ και το βρήκαν, με τον Μαντράγκορα να πιάνει τρομερό μακρινό σουτ στο 12’ και να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του Ντραγκόφσκι, μετά από αδράνεια της «πράσινης» άμυνας.

Πέντε λεπτά αργότερα, ο Πολωνός τερματοφύλακας σταμάτησε την προσπάθεια του Ιταλού, όμως στο 24’ ήταν ανήμπορος να αντιδράσει, όταν ο Γκούντμουντσον πάτησε περιοχή μετά από λάθος του Βαγιαννίδη και σκόραρε με τη βοήθεια της κόντρας στον Αράο.

Δευτερόλεπτα αργότερα ο γκολκίπερ του Παναθηναϊκού είπε «όχι» στον Κεν, ενώ στο 29’ απέκρουσε και το φάουλ του Μαντράγκορα - κάτι που επαναλήφθηκε στο 34’...

Οι ευκαιρίες για τη Φιορεντίνα συνεχίστηκαν, με τον Κεν να έχει κεφαλιά άουτ στο 35’, πριν απειλήσουν, επιτέλους, οι φιλοξενούμενοι στο 41’, με ωραίο μακρινό σουτ του Τετέ που όμως πέρασε έξω.

Λίγο πριν την ανάπαυλα, ο Ντραγκόφσκι μέτρησε μία ακόμη σπουδαία επέμβαση, σταματώντας με το πόδι τον Κεν σε τετ α τετ.

Διαιτητής: Μπίτον (Σκωτία)

Βοηθοί: ΜακΦάρλαν, ΜακΓκίτσι (Σκωτία)

4ος: Ρόμπερτσον (Σκωτία)

VAR: Ντάλας, ΜακΛιν (Σκωτία)

Πηγή: skai.gr

