Europa League: Ο Ολυμπιακός νίκησε 2-1 την Μπόντο Γκλιμτ, αλλά αποκλείστηκε

Οι παίκτες του Ολυμπιακού κατέθεσαν και την ψυχή τους στο χορτάρι του Γεώργιος Καραισκακης, είχε 27 τελικές αλλά δέχτηκε γκολ στη μοναδική φάση της Μποντο και η νίκη του με σκορ 2-1 δεν έφτανε για να πάρουν την πρόκριση.

Χαμένο πέναλτι του Ροντινέι, 27-2 οι τελικές προσπάθειες αλλά το ποδόσφαιρο αδίκησε τους κατόχους του Conference League οι οποίοι πλήρωσαν την ήττα στο πρώτο παιχνίδι και έμειναν εκτός Ευρώπης. Παρόλα αυτά γνώρισαν απίθανη αποθέωση από τον κόσμο τους, ζητώντας τους το πρωτάθλημα και το Κυπελλο.

Κομβικές οι αλλαγές του Μεντιλιμπαρ με Μουζακίτη, Γιαρεμτσουκ με τον πρώτο να έχει δύο ασίστ και ο δεύτερος δύο γκολ για την ανατροπή και τη μεγάλη νίκη που θα δώσει εκτός συγκλονιστικού απροόπτου μια θέση στη League Phase του Champions League στον Ολυμπιακό τη νέα σεζόν.

Ο Χογκ στη μοναδική ευκαιρία των φιλοξενούμενων άνοιξε το σκορ στο 36ο λεπτό και έγειρε την πλάστιγγα υπέρ τους, έχοντας «καβάτζα» και το 3-0 του πρώτου αγώνα.

Το ματς

Ο Ολυμπιακός ήταν συνολικά ανώτερος στο πρώτο ημίχρονο και απειλούσε συνεχώς την αντίπαλη εστία. Μόλις στο 5’ είχε μια μεγάλη ευκαιρία για να ανοίξει το σκορ, όταν μετά από κόρνερ ο Ρέτσος πήρε την κεφαλιά, αλλά ο Χάικιν έδιωξε εντυπωσιακά. Η ατμόσφαιρα ήταν εντυπωσιακή και ο κόσμος έδινε ώθηση στους παίκτες του Μεντιλίμπαρ, οι οποίοι δεν σταμάτησαν να δημιουργούν προβλήματα στην αντίπαλη άμυνα.

Στο 20’ οι «ερυθρόλευκοι» έχασαν μια τεράστια ευκαιρία για το 1-0, όταν μετά από γύρισμα του Ορτέγκα, ο Τσικίνιο έκανε το πλασέ, αλλά ο Χάικιν τον σταμάτησε εντυπωσιακά. Ο Ολυμπιακός δεν σταμάτησε εκεί και τρία λεπτά μετά απείλησε ξανά. Συγκεκριμένα, μετά από ωραία σέντρα του Ζέλσον, ο Ροντινέι προσπάθησε να μπει με την μπάλα στα δίχτυα, αλλά τελευταία στιγμή ο Χάικιν τον πρόλαβε.

Η Μπόντο δεν ήταν απειλητική καθόλου, δεν είχε καταφέρει να κάνει τελική, ωστόσο στην πρώτη της τελική σκόραρε. Στο 36’ έφυγε στην αντεπίθεση και μετά από σέντρα του Χάουγκε, ο Χογκ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0. Οι Πειραιώτες δεν πτοήθηκαν, είχαν ευκαιρίες στη συνέχεια, αλλά μέχρι και το σφύριγμα του διαιτητή δεν άλλαξε κάτι και οι φιλοξενούμενοι πήγαν με προβάδισμα στα αποδυτήρια (0-1).

Ο Ολυμπιακός μπήκε το ίδιο δυνατά και στο δεύτερο μέρος και δεν άφησε τους Νορβηγούς να πάρουν ανάσα. Στο 48ο λεπτό ο Μουζακίτης έκανε τη σέντρα, αλλά ο Ροντινέι έστειλε την μπάλα λίγο πάνω από την εστία. Ο Μεντιλίμπαρ στο ημίχρονο έκανε τις κατάλληλες κινήσεις ρίχνοντας στη μάχη τους Μουζακίτη, Γιάρεμτσκουκ, οι οποίοι βοήθησαν στο έπακρο.

Στο 53ο λεπτό ο πιτσιρικάς άσος του Ολυμπιακού έκανε την κάθετη πάσα στον Γιάρεμτσουκ, με τον Ουκρανό με πολύ ωραίο σουτ να γράφει το 1-1. Στο 61’ οι «ερυθρόλευκοι» απώλεσαν μια τεράστια ευκαιρία, αφού κέρδισαν πέναλτι σε πτώση του Τσικίνιο, αλλά την εκτέλεση του Ροντινέι την απέκρουσε ο Χάικιν.

Οι γηπεδούχοι δεν πτοήθηκαν και συνέχιζαν να απειλούν, με τον Γιάρεμτσουκ να βρίσκει δίχτυα ξανά στο 65’ μετά από ασίστ του Μουζακίτη. Η ατμόσφαιρα ήταν εκπληκτική και ο κόσμος είχε ξεσηκωθεί. Στο 81’ ο Ολυμπιακός είχε ακόμα μια μεγάλη ευκαιρία, όταν ο Πάλμα έκανε ένα σουτ από πλάγια θέση, αλλά ο Γκούντερσεν απομάκρυνε πάνω στη γραμμή.

Το σοκ ήρθε στο 89' όταν ο Τζολάκης είχε βγει από την εστία του, ανέτρεψε τον Χέμερσεν και δέχθηκε την κόκκινη κάρτα, με τον Μεντιλίμπαρ να έχει ολοκληρώσει τις αλλαγές του και κάτω από το τέρμα να μπαίνει ο Ρέτσος.

Τα λεπτά περνούσαν, οι «ερυθρόλευκοι» πίεζαν με νύχια και με δόντια, ενώ μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο δεν τα παράτησαν. Ωστόσο τίποτα δεν άλλαξε και ο Ολυμπιακός είπε «αντίο» στην Ευρώπη με ψηλά το κεφάλι.

MVP: Ο Ρόμαν Γιαρεμτσουκ μπήκε και έδωσε ενδιαφέρον στο παιχνίδι , σκοράροντας στις δύο τελικές του για να γυρίσει το σκορ. Είναι αυτός που δίνει τη νίκη και το μπουσταρισμα στην ομάδα να παλέψει ως την τελευταία στιγμή για μια ανατροπή που έμοιαζε αδύνατη!

Η σφυρίχτρα: Κακή διαιτησία του Τσβάιερ που είχε σκοπό να προστατέψει τους φιλοξενούμενους στη διάρκεια του αγώνα, επιτρέποντας τους το σκληρό παιχνίδι και τις καθυστερήσεις. Έπρεπε να φτάσει το ματς λίγο πριν ολοκληρωθεί για να πάρει κάρτα ο Εβιεν, ενώ έχει χάσει την καθαρή φάση του πέναλτι στον Τσικινιο. Κακές αποφάσεις και από τους βοηθούς κυρίως σε υποδείξεις οφσάιντ!

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.